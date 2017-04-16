Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 61,99% 38,0164.51939.556225.416820470% 57109.544104.075% 83Merkez% 66,88% 33,1242.30520.953107.032333253% 7665.99563.258% 81Bulanık% 35,03% 64,971.7353.21843.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 61,99% 38,0164.51939.556225.416820470% 57109.544104.075% 83
Merkez% 66,88% 33,1242.30520.953107.032333253% 7665.99563.258% 81
Bulanık% 35,03% 64,971.7353.21843.45514725% 175.0954.953% 75
Hasköy% 91,71% 8,2912.5571.13514.1434747% 10013.75413.692% 97
Korkut% 49,29% 50,713.5673.67013.8165335% 669.5967.237% 100
Malazgirt% 35,58% 64,423.5166.36627.91312362% 509.9429.882% 73
Varto% 16,6% 83,48394.21419.05711748% 415.1625.053% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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