Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 61,99% 38,0164.51939.556225.416820470% 57109.544104.075% 83Merkez% 66,88% 33,1242.30520.953107.032333253% 7665.99563.258% 81Bulanık% 35,03% 64,971.7353.21843.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 61,99
|% 38,01
|64.519
|39.556
|225.416
|820
|470
|% 57
|109.544
|104.075
|% 83
|Merkez
|% 66,88
|% 33,12
|42.305
|20.953
|107.032
|333
|253
|% 76
|65.995
|63.258
|% 81
|Bulanık
|% 35,03
|% 64,97
|1.735
|3.218
|43.455
|147
|25
|% 17
|5.095
|4.953
|% 75
|Hasköy
|% 91,71
|% 8,29
|12.557
|1.135
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.754
|13.692
|% 97
|Korkut
|% 49,29
|% 50,71
|3.567
|3.670
|13.816
|53
|35
|% 66
|9.596
|7.237
|% 100
|Malazgirt
|% 35,58
|% 64,42
|3.516
|6.366
|27.913
|123
|62
|% 50
|9.942
|9.882
|% 73
|Varto
|% 16,6
|% 83,4
|839
|4.214
|19.057
|117
|48
|% 41
|5.162
|5.053
|% 78