Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 30,8% 69,2184.856415.258691.1241.9811.981% 100610.146600.114% 88Bodrum% 20,99% 79,0121.32680.260119.943318318% 100102.537101.586% 85Dalaman% 37,41% 62,598.90514.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 30,8% 69,2184.856415.258691.1241.9811.981% 100610.146600.114% 88
Bodrum% 20,99% 79,0121.32680.260119.943318318% 100102.537101.586% 85
Dalaman% 37,41% 62,598.90514.89727.3848383% 10024.21923.802% 88
Datça% 20,59% 79,412.91511.24516.2954949% 10014.34014.160% 88
Fethiye% 35,33% 64,6733.18760.750108.516290290% 10095.27193.937% 88
Kavaklıdere% 53,09% 46,913.8593.4108.1702626% 1007.5217.269% 92
Köyceğiz% 38,79% 61,218.83613.94626.4477777% 10023.26922.782% 88
Marmaris% 25,2% 74,813.82141.03165.216174174% 10055.56954.852% 85
Menteşe% 27,84% 72,1620.01851.87480.004226226% 10073.23371.892% 92
Milas% 28,46% 71,5426.08765.587103.628318318% 10093.37491.674% 90
Ortaca% 31,13% 68,879.65721.36735.3889797% 10031.54731.024% 89
Seydikemer% 53,12% 46,8820.54118.12945.956144144% 10039.76638.670% 87
Ula% 32,33% 67,675.58711.69319.2596161% 10017.64717.280% 92
Yatağan% 32,44% 67,5610.11721.06934.918118118% 10031.85331.186% 91

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