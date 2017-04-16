Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 30,8% 69,2184.856415.258691.1241.9811.981% 100610.146600.114% 88Bodrum% 20,99% 79,0121.32680.260119.943318318% 100102.537101.586% 85Dalaman% 37,41% 62,598.90514.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 30,8
|% 69,2
|184.856
|415.258
|691.124
|1.981
|1.981
|% 100
|610.146
|600.114
|% 88
|Bodrum
|% 20,99
|% 79,01
|21.326
|80.260
|119.943
|318
|318
|% 100
|102.537
|101.586
|% 85
|Dalaman
|% 37,41
|% 62,59
|8.905
|14.897
|27.384
|83
|83
|% 100
|24.219
|23.802
|% 88
|Datça
|% 20,59
|% 79,41
|2.915
|11.245
|16.295
|49
|49
|% 100
|14.340
|14.160
|% 88
|Fethiye
|% 35,33
|% 64,67
|33.187
|60.750
|108.516
|290
|290
|% 100
|95.271
|93.937
|% 88
|Kavaklıdere
|% 53,09
|% 46,91
|3.859
|3.410
|8.170
|26
|26
|% 100
|7.521
|7.269
|% 92
|Köyceğiz
|% 38,79
|% 61,21
|8.836
|13.946
|26.447
|77
|77
|% 100
|23.269
|22.782
|% 88
|Marmaris
|% 25,2
|% 74,8
|13.821
|41.031
|65.216
|174
|174
|% 100
|55.569
|54.852
|% 85
|Menteşe
|% 27,84
|% 72,16
|20.018
|51.874
|80.004
|226
|226
|% 100
|73.233
|71.892
|% 92
|Milas
|% 28,46
|% 71,54
|26.087
|65.587
|103.628
|318
|318
|% 100
|93.374
|91.674
|% 90
|Ortaca
|% 31,13
|% 68,87
|9.657
|21.367
|35.388
|97
|97
|% 100
|31.547
|31.024
|% 89
|Seydikemer
|% 53,12
|% 46,88
|20.541
|18.129
|45.956
|144
|144
|% 100
|39.766
|38.670
|% 87
|Ula
|% 32,33
|% 67,67
|5.587
|11.693
|19.259
|61
|61
|% 100
|17.647
|17.280
|% 92
|Yatağan
|% 32,44
|% 67,56
|10.117
|21.069
|34.918
|118
|118
|% 100
|31.853
|31.186
|% 91