Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 30,86% 69,14185.119414.762691.1241.9811.981% 100609.754599.881% 88Bodrum% 21,15% 78,8521.48680.100119.943318318% 100102.543101.586% 85Dalaman% 37,43% 62,578.90514.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 30,86
|% 69,14
|185.119
|414.762
|691.124
|1.981
|1.981
|% 100
|609.754
|599.881
|% 88
|Bodrum
|% 21,15
|% 78,85
|21.486
|80.100
|119.943
|318
|318
|% 100
|102.543
|101.586
|% 85
|Dalaman
|% 37,43
|% 62,57
|8.905
|14.888
|27.384
|83
|83
|% 100
|24.209
|23.793
|% 88
|Datça
|% 20,59
|% 79,41
|2.915
|11.245
|16.295
|49
|49
|% 100
|14.340
|14.160
|% 88
|Fethiye
|% 35,46
|% 64,54
|33.317
|60.639
|108.516
|290
|290
|% 100
|95.292
|93.956
|% 88
|Kavaklıdere
|% 53,09
|% 46,91
|3.859
|3.410
|8.170
|26
|26
|% 100
|7.521
|7.269
|% 92
|Köyceğiz
|% 38,79
|% 61,21
|8.836
|13.945
|26.447
|77
|77
|% 100
|23.258
|22.781
|% 88
|Marmaris
|% 25,2
|% 74,8
|13.819
|41.029
|65.216
|174
|174
|% 100
|55.557
|54.848
|% 85
|Menteşe
|% 27,99
|% 72,01
|20.096
|51.689
|80.004
|226
|226
|% 100
|73.125
|71.785
|% 91
|Milas
|% 28,48
|% 71,52
|26.075
|65.465
|103.628
|318
|318
|% 100
|93.212
|91.540
|% 90
|Ortaca
|% 31,13
|% 68,87
|9.657
|21.367
|35.388
|97
|97
|% 100
|31.548
|31.024
|% 89
|Seydikemer
|% 52,88
|% 47,12
|20.450
|18.223
|45.956
|144
|144
|% 100
|39.669
|38.673
|% 86
|Ula
|% 32,33
|% 67,67
|5.587
|11.693
|19.259
|61
|61
|% 100
|17.647
|17.280
|% 92
|Yatağan
|% 32,44
|% 67,56
|10.117
|21.069
|34.918
|118
|118
|% 100
|31.833
|31.186
|% 91