Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 30,86% 69,14185.119414.762691.1241.9811.981% 100609.754599.881% 88Bodrum% 21,15% 78,8521.48680.100119.943318318% 100102.543101.586% 85Dalaman% 37,43% 62,578.90514.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 30,86% 69,14185.119414.762691.1241.9811.981% 100609.754599.881% 88
Bodrum% 21,15% 78,8521.48680.100119.943318318% 100102.543101.586% 85
Dalaman% 37,43% 62,578.90514.88827.3848383% 10024.20923.793% 88
Datça% 20,59% 79,412.91511.24516.2954949% 10014.34014.160% 88
Fethiye% 35,46% 64,5433.31760.639108.516290290% 10095.29293.956% 88
Kavaklıdere% 53,09% 46,913.8593.4108.1702626% 1007.5217.269% 92
Köyceğiz% 38,79% 61,218.83613.94526.4477777% 10023.25822.781% 88
Marmaris% 25,2% 74,813.81941.02965.216174174% 10055.55754.848% 85
Menteşe% 27,99% 72,0120.09651.68980.004226226% 10073.12571.785% 91
Milas% 28,48% 71,5226.07565.465103.628318318% 10093.21291.540% 90
Ortaca% 31,13% 68,879.65721.36735.3889797% 10031.54831.024% 89
Seydikemer% 52,88% 47,1220.45018.22345.956144144% 10039.66938.673% 86
Ula% 32,33% 67,675.58711.69319.2596161% 10017.64717.280% 92
Yatağan% 32,44% 67,5610.11721.06934.918118118% 10031.83331.186% 91

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