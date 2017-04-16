Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 30,95% 69,05181.795405.517691.1241.9811.944% 98596.879587.312% 88Bodrum% 21,11% 78,8920.93578.250119.943318311% 98100.11699.185% 85Dalaman% 37,58% 62,428.90514.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 30,95% 69,05181.795405.517691.1241.9811.944% 98596.879587.312% 88
Bodrum% 21,11% 78,8920.93578.250119.943318311% 98100.11699.185% 85
Dalaman% 37,58% 62,428.90514.78827.3848383% 10024.10623.693% 88
Datça% 20,58% 79,422.91511.24716.2954949% 10014.34114.162% 88
Fethiye% 35,7% 64,332.65058.814108.516290283% 9892.75791.464% 88
Kavaklıdere% 53,09% 46,913.8603.4108.1702626% 1007.5217.270% 92
Köyceğiz% 38,79% 61,218.83613.94526.4477777% 10023.25822.781% 88
Marmaris% 24,8% 75,212.00836.41565.216174154% 8949.01848.423% 85
Menteşe% 28% 7220.10551.70780.004226226% 10073.14471.812% 91
Milas% 28,48% 71,5226.07565.467103.628318318% 10093.20591.542% 90
Ortaca% 31,44% 68,569.43020.55935.3889794% 9730.49729.989% 89
Seydikemer% 52,88% 47,1220.44918.21845.956144144% 10039.61938.667% 86
Ula% 32,15% 67,855.51011.62619.2596161% 10017.50617.136% 91
Yatağan% 32,44% 67,5610.11721.07134.918118118% 10031.79131.188% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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