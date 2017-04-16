Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 30,95% 69,05181.795405.517691.1241.9811.944% 98596.879587.312% 88Bodrum% 21,11% 78,8920.93578.250119.943318311% 98100.11699.185% 85Dalaman% 37,58% 62,428.90514.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 30,95
|% 69,05
|181.795
|405.517
|691.124
|1.981
|1.944
|% 98
|596.879
|587.312
|% 88
|Bodrum
|% 21,11
|% 78,89
|20.935
|78.250
|119.943
|318
|311
|% 98
|100.116
|99.185
|% 85
|Dalaman
|% 37,58
|% 62,42
|8.905
|14.788
|27.384
|83
|83
|% 100
|24.106
|23.693
|% 88
|Datça
|% 20,58
|% 79,42
|2.915
|11.247
|16.295
|49
|49
|% 100
|14.341
|14.162
|% 88
|Fethiye
|% 35,7
|% 64,3
|32.650
|58.814
|108.516
|290
|283
|% 98
|92.757
|91.464
|% 88
|Kavaklıdere
|% 53,09
|% 46,91
|3.860
|3.410
|8.170
|26
|26
|% 100
|7.521
|7.270
|% 92
|Köyceğiz
|% 38,79
|% 61,21
|8.836
|13.945
|26.447
|77
|77
|% 100
|23.258
|22.781
|% 88
|Marmaris
|% 24,8
|% 75,2
|12.008
|36.415
|65.216
|174
|154
|% 89
|49.018
|48.423
|% 85
|Menteşe
|% 28
|% 72
|20.105
|51.707
|80.004
|226
|226
|% 100
|73.144
|71.812
|% 91
|Milas
|% 28,48
|% 71,52
|26.075
|65.467
|103.628
|318
|318
|% 100
|93.205
|91.542
|% 90
|Ortaca
|% 31,44
|% 68,56
|9.430
|20.559
|35.388
|97
|94
|% 97
|30.497
|29.989
|% 89
|Seydikemer
|% 52,88
|% 47,12
|20.449
|18.218
|45.956
|144
|144
|% 100
|39.619
|38.667
|% 86
|Ula
|% 32,15
|% 67,85
|5.510
|11.626
|19.259
|61
|61
|% 100
|17.506
|17.136
|% 91
|Yatağan
|% 32,44
|% 67,56
|10.117
|21.071
|34.918
|118
|118
|% 100
|31.791
|31.188
|% 91