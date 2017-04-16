Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 31,02% 68,98177.431394.581691.1241.9811.898% 96581.329572.012% 88Bodrum% 21,01% 78,9919.56373.562119.943318293% 9293.98893.125% 85Dalaman% 37,9% 62,18.99114.73127.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 31,02
|% 68,98
|177.431
|394.581
|691.124
|1.981
|1.898
|% 96
|581.329
|572.012
|% 88
|Bodrum
|% 21,01
|% 78,99
|19.563
|73.562
|119.943
|318
|293
|% 92
|93.988
|93.125
|% 85
|Dalaman
|% 37,9
|% 62,1
|8.991
|14.731
|27.384
|83
|83
|% 100
|24.129
|23.722
|% 88
|Datça
|% 20,58
|% 79,42
|2.915
|11.247
|16.295
|49
|49
|% 100
|14.341
|14.162
|% 88
|Fethiye
|% 35,46
|% 64,54
|30.438
|55.407
|108.516
|290
|265
|% 91
|87.021
|85.845
|% 88
|Kavaklıdere
|% 53,09
|% 46,91
|3.860
|3.410
|8.170
|26
|26
|% 100
|7.521
|7.270
|% 92
|Köyceğiz
|% 38,79
|% 61,21
|8.836
|13.945
|26.447
|77
|77
|% 100
|23.258
|22.781
|% 88
|Marmaris
|% 25
|% 75
|11.444
|34.335
|65.216
|174
|146
|% 84
|46.344
|45.779
|% 85
|Menteşe
|% 28,07
|% 71,93
|20.114
|51.531
|80.004
|226
|226
|% 100
|72.967
|71.645
|% 91
|Milas
|% 28,5
|% 71,5
|26.049
|65.342
|103.628
|318
|318
|% 100
|93.052
|91.391
|% 90
|Ortaca
|% 31,21
|% 68,79
|9.145
|20.156
|35.388
|97
|92
|% 95
|29.792
|29.301
|% 89
|Seydikemer
|% 52,88
|% 47,12
|20.449
|18.218
|45.956
|144
|144
|% 100
|39.619
|38.667
|% 86
|Ula
|% 32,15
|% 67,85
|5.510
|11.626
|19.259
|61
|61
|% 100
|17.506
|17.136
|% 91
|Yatağan
|% 32,44
|% 67,56
|10.117
|21.071
|34.918
|118
|118
|% 100
|31.791
|31.188
|% 91