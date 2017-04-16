Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 31,02% 68,98177.431394.581691.1241.9811.898% 96581.329572.012% 88Bodrum% 21,01% 78,9919.56373.562119.943318293% 9293.98893.125% 85Dalaman% 37,9% 62,18.99114.73127.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 31,02% 68,98177.431394.581691.1241.9811.898% 96581.329572.012% 88
Bodrum% 21,01% 78,9919.56373.562119.943318293% 9293.98893.125% 85
Dalaman% 37,9% 62,18.99114.73127.3848383% 10024.12923.722% 88
Datça% 20,58% 79,422.91511.24716.2954949% 10014.34114.162% 88
Fethiye% 35,46% 64,5430.43855.407108.516290265% 9187.02185.845% 88
Kavaklıdere% 53,09% 46,913.8603.4108.1702626% 1007.5217.270% 92
Köyceğiz% 38,79% 61,218.83613.94526.4477777% 10023.25822.781% 88
Marmaris% 25% 7511.44434.33565.216174146% 8446.34445.779% 85
Menteşe% 28,07% 71,9320.11451.53180.004226226% 10072.96771.645% 91
Milas% 28,5% 71,526.04965.342103.628318318% 10093.05291.391% 90
Ortaca% 31,21% 68,799.14520.15635.3889792% 9529.79229.301% 89
Seydikemer% 52,88% 47,1220.44918.21845.956144144% 10039.61938.667% 86
Ula% 32,15% 67,855.51011.62619.2596161% 10017.50617.136% 91
Yatağan% 32,44% 67,5610.11721.07134.918118118% 10031.79131.188% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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