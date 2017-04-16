Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 31,14% 68,86170.320376.594691.1241.9811.821% 92555.832546.914% 88Bodrum% 21% 7918.45169.398119.943318277% 8788.66387.849% 85Dalaman% 37,79% 62,218.96014.75227.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 31,14% 68,86170.320376.594691.1241.9811.821% 92555.832546.914% 88
Bodrum% 21% 7918.45169.398119.943318277% 8788.66387.849% 85
Dalaman% 37,79% 62,218.96014.75227.3848383% 10024.11623.712% 88
Datça% 20,58% 79,422.91511.24716.2954949% 10014.33214.162% 88
Fethiye% 35,67% 64,3326.80248.329108.516290232% 8076.11175.131% 88
Kavaklıdere% 53,09% 46,913.8603.4108.1702626% 1007.5217.270% 92
Köyceğiz% 38,79% 61,218.83613.94526.4477777% 10023.25822.781% 88
Marmaris% 25% 759.67429.02065.216174124% 7139.18838.694% 85
Menteşe% 28,06% 71,9420.09451.52580.004226226% 10072.94371.619% 91
Milas% 28,69% 71,3126.09364.848103.628318317% 10092.59390.941% 90
Ortaca% 31,31% 68,698.76719.23535.3889788% 9128.47628.002% 89
Seydikemer% 52,73% 47,2720.39018.27745.956144144% 10039.61738.667% 86
Ula% 32,15% 67,855.51011.62619.2596161% 10017.50617.136% 91
Yatağan% 32,21% 67,799.96820.98234.918118117% 9931.50830.950% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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