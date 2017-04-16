Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 31,14% 68,86170.320376.594691.1241.9811.821% 92555.832546.914% 88Bodrum% 21% 7918.45169.398119.943318277% 8788.66387.849% 85Dalaman% 37,79% 62,218.96014.75227.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 31,14
|% 68,86
|170.320
|376.594
|691.124
|1.981
|1.821
|% 92
|555.832
|546.914
|% 88
|Bodrum
|% 21
|% 79
|18.451
|69.398
|119.943
|318
|277
|% 87
|88.663
|87.849
|% 85
|Dalaman
|% 37,79
|% 62,21
|8.960
|14.752
|27.384
|83
|83
|% 100
|24.116
|23.712
|% 88
|Datça
|% 20,58
|% 79,42
|2.915
|11.247
|16.295
|49
|49
|% 100
|14.332
|14.162
|% 88
|Fethiye
|% 35,67
|% 64,33
|26.802
|48.329
|108.516
|290
|232
|% 80
|76.111
|75.131
|% 88
|Kavaklıdere
|% 53,09
|% 46,91
|3.860
|3.410
|8.170
|26
|26
|% 100
|7.521
|7.270
|% 92
|Köyceğiz
|% 38,79
|% 61,21
|8.836
|13.945
|26.447
|77
|77
|% 100
|23.258
|22.781
|% 88
|Marmaris
|% 25
|% 75
|9.674
|29.020
|65.216
|174
|124
|% 71
|39.188
|38.694
|% 85
|Menteşe
|% 28,06
|% 71,94
|20.094
|51.525
|80.004
|226
|226
|% 100
|72.943
|71.619
|% 91
|Milas
|% 28,69
|% 71,31
|26.093
|64.848
|103.628
|318
|317
|% 100
|92.593
|90.941
|% 90
|Ortaca
|% 31,31
|% 68,69
|8.767
|19.235
|35.388
|97
|88
|% 91
|28.476
|28.002
|% 89
|Seydikemer
|% 52,73
|% 47,27
|20.390
|18.277
|45.956
|144
|144
|% 100
|39.617
|38.667
|% 86
|Ula
|% 32,15
|% 67,85
|5.510
|11.626
|19.259
|61
|61
|% 100
|17.506
|17.136
|% 91
|Yatağan
|% 32,21
|% 67,79
|9.968
|20.982
|34.918
|118
|117
|% 99
|31.508
|30.950
|% 91