Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 30,9% 69,1157.051351.136691.1241.9811.700% 86516.440508.187% 88Bodrum% 21,18% 78,8217.26964.257119.943318258% 8182.29281.526% 85Dalaman% 37,63% 62,378.68214.39327.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 30,9% 69,1157.051351.136691.1241.9811.700% 86516.440508.187% 88
Bodrum% 21,18% 78,8217.26964.257119.943318258% 8182.29281.526% 85
Dalaman% 37,63% 62,378.68214.39327.3848381% 9823.46623.075% 88
Datça% 20,58% 79,422.91511.24716.2954949% 10014.33214.162% 88
Fethiye% 34,12% 65,8818.97636.638108.516290174% 6056.28855.614% 87
Kavaklıdere% 53,09% 46,913.8603.4108.1702626% 1007.5217.270% 92
Köyceğiz% 38,79% 61,218.83613.94526.4477777% 10023.25822.781% 88
Marmaris% 25,43% 74,579.02626.46665.216174114% 6635.93935.492% 85
Menteşe% 28,05% 71,9519.53450.11380.004226219% 9770.92569.647% 91
Milas% 28,69% 71,3125.20162.633103.628318307% 9789.44087.834% 90
Ortaca% 31,42% 68,588.60118.77035.3889786% 8927.83627.371% 89
Seydikemer% 52,72% 47,2818.78216.84345.956144132% 9236.46635.625% 87
Ula% 32,15% 67,855.51011.62619.2596161% 10017.50317.136% 91
Yatağan% 32,16% 67,849.85920.79534.918118116% 9831.17430.654% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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