Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 30,9% 69,1157.051351.136691.1241.9811.700% 86516.440508.187% 88Bodrum% 21,18% 78,8217.26964.257119.943318258% 8182.29281.526% 85Dalaman% 37,63% 62,378.68214.39327.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 30,9
|% 69,1
|157.051
|351.136
|691.124
|1.981
|1.700
|% 86
|516.440
|508.187
|% 88
|Bodrum
|% 21,18
|% 78,82
|17.269
|64.257
|119.943
|318
|258
|% 81
|82.292
|81.526
|% 85
|Dalaman
|% 37,63
|% 62,37
|8.682
|14.393
|27.384
|83
|81
|% 98
|23.466
|23.075
|% 88
|Datça
|% 20,58
|% 79,42
|2.915
|11.247
|16.295
|49
|49
|% 100
|14.332
|14.162
|% 88
|Fethiye
|% 34,12
|% 65,88
|18.976
|36.638
|108.516
|290
|174
|% 60
|56.288
|55.614
|% 87
|Kavaklıdere
|% 53,09
|% 46,91
|3.860
|3.410
|8.170
|26
|26
|% 100
|7.521
|7.270
|% 92
|Köyceğiz
|% 38,79
|% 61,21
|8.836
|13.945
|26.447
|77
|77
|% 100
|23.258
|22.781
|% 88
|Marmaris
|% 25,43
|% 74,57
|9.026
|26.466
|65.216
|174
|114
|% 66
|35.939
|35.492
|% 85
|Menteşe
|% 28,05
|% 71,95
|19.534
|50.113
|80.004
|226
|219
|% 97
|70.925
|69.647
|% 91
|Milas
|% 28,69
|% 71,31
|25.201
|62.633
|103.628
|318
|307
|% 97
|89.440
|87.834
|% 90
|Ortaca
|% 31,42
|% 68,58
|8.601
|18.770
|35.388
|97
|86
|% 89
|27.836
|27.371
|% 89
|Seydikemer
|% 52,72
|% 47,28
|18.782
|16.843
|45.956
|144
|132
|% 92
|36.466
|35.625
|% 87
|Ula
|% 32,15
|% 67,85
|5.510
|11.626
|19.259
|61
|61
|% 100
|17.503
|17.136
|% 91
|Yatağan
|% 32,16
|% 67,84
|9.859
|20.795
|34.918
|118
|116
|% 98
|31.174
|30.654
|% 91