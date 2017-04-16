Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 31,37% 68,63141.954310.581691.1241.9811.527% 77460.063452.535% 88Bodrum% 21,82% 78,1815.34954.991119.943318223% 7070.99970.340% 85Dalaman% 38,28% 61,728.61813.89427.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 31,37
|% 68,63
|141.954
|310.581
|691.124
|1.981
|1.527
|% 77
|460.063
|452.535
|% 88
|Bodrum
|% 21,82
|% 78,18
|15.349
|54.991
|119.943
|318
|223
|% 70
|70.999
|70.340
|% 85
|Dalaman
|% 38,28
|% 61,72
|8.618
|13.894
|27.384
|83
|78
|% 94
|22.893
|22.512
|% 88
|Datça
|% 20,58
|% 79,42
|2.915
|11.247
|16.295
|49
|49
|% 100
|14.332
|14.162
|% 88
|Fethiye
|% 34,4
|% 65,6
|13.755
|26.227
|108.516
|290
|126
|% 43
|40.497
|39.982
|% 87
|Kavaklıdere
|% 53,09
|% 46,91
|3.860
|3.410
|8.170
|26
|26
|% 100
|7.521
|7.270
|% 92
|Köyceğiz
|% 38,79
|% 61,21
|8.836
|13.943
|26.447
|77
|77
|% 100
|23.256
|22.779
|% 88
|Marmaris
|% 25,6
|% 74,4
|7.943
|23.087
|65.216
|174
|100
|% 57
|31.409
|31.030
|% 85
|Menteşe
|% 28,61
|% 71,39
|17.673
|44.096
|80.004
|226
|196
|% 87
|62.958
|61.769
|% 91
|Milas
|% 28,91
|% 71,09
|22.679
|55.776
|103.628
|318
|278
|% 87
|79.923
|78.455
|% 90
|Ortaca
|% 31,51
|% 68,49
|7.381
|16.044
|35.388
|97
|74
|% 76
|23.802
|23.425
|% 89
|Seydikemer
|% 52,23
|% 47,77
|18.019
|16.480
|45.956
|144
|128
|% 89
|35.298
|34.499
|% 87
|Ula
|% 32,15
|% 67,85
|5.510
|11.626
|19.259
|61
|61
|% 100
|17.503
|17.136
|% 91
|Yatağan
|% 32,27
|% 67,73
|9.416
|19.760
|34.918
|118
|111
|% 94
|29.672
|29.176
|% 91