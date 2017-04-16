Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 31,37% 68,63141.954310.581691.1241.9811.527% 77460.063452.535% 88Bodrum% 21,82% 78,1815.34954.991119.943318223% 7070.99970.340% 85Dalaman% 38,28% 61,728.61813.89427.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 31,37% 68,63141.954310.581691.1241.9811.527% 77460.063452.535% 88
Bodrum% 21,82% 78,1815.34954.991119.943318223% 7070.99970.340% 85
Dalaman% 38,28% 61,728.61813.89427.3848378% 9422.89322.512% 88
Datça% 20,58% 79,422.91511.24716.2954949% 10014.33214.162% 88
Fethiye% 34,4% 65,613.75526.227108.516290126% 4340.49739.982% 87
Kavaklıdere% 53,09% 46,913.8603.4108.1702626% 1007.5217.270% 92
Köyceğiz% 38,79% 61,218.83613.94326.4477777% 10023.25622.779% 88
Marmaris% 25,6% 74,47.94323.08765.216174100% 5731.40931.030% 85
Menteşe% 28,61% 71,3917.67344.09680.004226196% 8762.95861.769% 91
Milas% 28,91% 71,0922.67955.776103.628318278% 8779.92378.455% 90
Ortaca% 31,51% 68,497.38116.04435.3889774% 7623.80223.425% 89
Seydikemer% 52,23% 47,7718.01916.48045.956144128% 8935.29834.499% 87
Ula% 32,15% 67,855.51011.62619.2596161% 10017.50317.136% 91
Yatağan% 32,27% 67,739.41619.76034.918118111% 9429.67229.176% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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