Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 34,67% 65,3351.91397.816691.1241.981556% 28152.454149.729% 88Bodrum% 22,51% 77,493.98113.707119.94331858% 1817.84417.688% 86Dalaman% 38,1% 61,92.5684.17327.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 34,67
|% 65,33
|51.913
|97.816
|691.124
|1.981
|556
|% 28
|152.454
|149.729
|% 88
|Bodrum
|% 22,51
|% 77,49
|3.981
|13.707
|119.943
|318
|58
|% 18
|17.844
|17.688
|% 86
|Dalaman
|% 38,1
|% 61,9
|2.568
|4.173
|27.384
|83
|25
|% 30
|6.843
|6.741
|% 87
|Datça
|% 19,65
|% 80,35
|1.048
|4.285
|16.295
|49
|21
|% 43
|5.400
|5.333
|% 88
|Fethiye
|% 41,7
|% 58,3
|2.321
|3.245
|108.516
|290
|21
|% 7
|5.667
|5.566
|% 82
|Kavaklıdere
|% 50,25
|% 49,75
|2.377
|2.353
|8.170
|26
|18
|% 69
|4.865
|4.730
|% 92
|Köyceğiz
|% 39,15
|% 60,85
|3.399
|5.283
|26.447
|77
|32
|% 42
|8.860
|8.682
|% 88
|Marmaris
|% 27,58
|% 72,42
|3.025
|7.943
|65.216
|174
|36
|% 21
|11.092
|10.968
|% 86
|Menteşe
|% 31,54
|% 68,46
|6.783
|14.722
|80.004
|226
|74
|% 33
|21.980
|21.505
|% 92
|Milas
|% 33,77
|% 66,23
|8.298
|16.271
|103.628
|318
|101
|% 32
|25.138
|24.569
|% 91
|Ortaca
|% 33,48
|% 66,52
|2.986
|5.932
|35.388
|97
|30
|% 31
|9.038
|8.918
|% 88
|Seydikemer
|% 54,7
|% 45,3
|8.571
|7.097
|45.956
|144
|62
|% 43
|16.034
|15.668
|% 86
|Ula
|% 34,41
|% 65,59
|2.903
|5.533
|19.259
|61
|32
|% 52
|8.598
|8.436
|% 90
|Yatağan
|% 33,44
|% 66,56
|3.653
|7.272
|34.918
|118
|46
|% 39
|11.095
|10.925
|% 90