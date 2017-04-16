Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 34,67% 65,3351.91397.816691.1241.981556% 28152.454149.729% 88Bodrum% 22,51% 77,493.98113.707119.94331858% 1817.84417.688% 86Dalaman% 38,1% 61,92.5684.17327.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 34,67% 65,3351.91397.816691.1241.981556% 28152.454149.729% 88
Bodrum% 22,51% 77,493.98113.707119.94331858% 1817.84417.688% 86
Dalaman% 38,1% 61,92.5684.17327.3848325% 306.8436.741% 87
Datça% 19,65% 80,351.0484.28516.2954921% 435.4005.333% 88
Fethiye% 41,7% 58,32.3213.245108.51629021% 75.6675.566% 82
Kavaklıdere% 50,25% 49,752.3772.3538.1702618% 694.8654.730% 92
Köyceğiz% 39,15% 60,853.3995.28326.4477732% 428.8608.682% 88
Marmaris% 27,58% 72,423.0257.94365.21617436% 2111.09210.968% 86
Menteşe% 31,54% 68,466.78314.72280.00422674% 3321.98021.505% 92
Milas% 33,77% 66,238.29816.271103.628318101% 3225.13824.569% 91
Ortaca% 33,48% 66,522.9865.93235.3889730% 319.0388.918% 88
Seydikemer% 54,7% 45,38.5717.09745.95614462% 4316.03415.668% 86
Ula% 34,41% 65,592.9035.53319.2596132% 528.5988.436% 90
Yatağan% 33,44% 66,563.6537.27234.91811846% 3911.09510.925% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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