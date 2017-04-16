Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 40,38% 59,629.05813.373691.1241.981106% 522.85722.431% 89Bodrum% 35,33% 64,67442809119.9433185% 21.2621.251% 86Dalaman% 40,64% 59,3660888827.384837% 81.5171.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muğla% 40,38% 59,629.05813.373691.1241.981106% 522.85722.431% 89
Bodrum% 35,33% 64,67442809119.9433185% 21.2621.251% 86
Dalaman% 40,64% 59,3660888827.384837% 81.5171.496% 83
Datça% 18,79% 81,2114361816.295493% 6769761% 89
Fethiye% 27,21% 72,7980214108.5162901% 0298294% 82
Kavaklıdere% 56,24% 43,766224848.170265% 191.1471.106% 90
Köyceğiz% 51,44% 48,561.02096326.447779% 122.0201.983% 89
Marmaris% 34,77% 65,2336468365.2161744% 21.0621.047% 87
Menteşe% 34,55% 65,451.5092.85880.00422618% 84.4474.367% 91
Milas% 38,97% 61,031.2031.884103.62831821% 73.1683.087% 94
Ortaca% 0% 00035.388970% 000% 0
Seydikemer% 54,91% 45,091.6731.37445.95614413% 93.0993.047% 83
Ula% 34,59% 65,419751.84419.2596113% 212.8632.819% 88
Yatağan% 35,72% 64,2841975434.9181187% 61.2051.173% 92
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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