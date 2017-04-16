Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muğla
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuğla% 40,38% 59,629.05813.373691.1241.981106% 522.85722.431% 89Bodrum% 35,33% 64,67442809119.9433185% 21.2621.251% 86Dalaman% 40,64% 59,3660888827.384837% 81.5171.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muğla
|% 40,38
|% 59,62
|9.058
|13.373
|691.124
|1.981
|106
|% 5
|22.857
|22.431
|% 89
|Bodrum
|% 35,33
|% 64,67
|442
|809
|119.943
|318
|5
|% 2
|1.262
|1.251
|% 86
|Dalaman
|% 40,64
|% 59,36
|608
|888
|27.384
|83
|7
|% 8
|1.517
|1.496
|% 83
|Datça
|% 18,79
|% 81,21
|143
|618
|16.295
|49
|3
|% 6
|769
|761
|% 89
|Fethiye
|% 27,21
|% 72,79
|80
|214
|108.516
|290
|1
|% 0
|298
|294
|% 82
|Kavaklıdere
|% 56,24
|% 43,76
|622
|484
|8.170
|26
|5
|% 19
|1.147
|1.106
|% 90
|Köyceğiz
|% 51,44
|% 48,56
|1.020
|963
|26.447
|77
|9
|% 12
|2.020
|1.983
|% 89
|Marmaris
|% 34,77
|% 65,23
|364
|683
|65.216
|174
|4
|% 2
|1.062
|1.047
|% 87
|Menteşe
|% 34,55
|% 65,45
|1.509
|2.858
|80.004
|226
|18
|% 8
|4.447
|4.367
|% 91
|Milas
|% 38,97
|% 61,03
|1.203
|1.884
|103.628
|318
|21
|% 7
|3.168
|3.087
|% 94
|Ortaca
|% 0
|% 0
|0
|0
|35.388
|97
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Seydikemer
|% 54,91
|% 45,09
|1.673
|1.374
|45.956
|144
|13
|% 9
|3.099
|3.047
|% 83
|Ula
|% 34,59
|% 65,41
|975
|1.844
|19.259
|61
|13
|% 21
|2.863
|2.819
|% 88
|Yatağan
|% 35,72
|% 64,28
|419
|754
|34.918
|118
|7
|% 6
|1.205
|1.173
|% 92