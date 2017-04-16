Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,07% 63,93387.711687.3141.247.6623.5333.528% 1001.093.1861.075.025% 88Akdeniz% 32,78% 67,2250.250103.060178.224473473% 100156.227153.310% 88Anamur% 37,5% 62,516.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 36,07
|% 63,93
|387.711
|687.314
|1.247.662
|3.533
|3.528
|% 100
|1.093.186
|1.075.025
|% 88
|Akdeniz
|% 32,78
|% 67,22
|50.250
|103.060
|178.224
|473
|473
|% 100
|156.227
|153.310
|% 88
|Anamur
|% 37,5
|% 62,5
|16.118
|26.867
|49.154
|157
|157
|% 100
|43.788
|42.985
|% 89
|Aydıncık
|% 41,65
|% 58,35
|2.971
|4.162
|8.354
|30
|30
|% 100
|7.320
|7.133
|% 88
|Bozyazı
|% 44,11
|% 55,89
|7.544
|9.558
|19.665
|62
|62
|% 100
|17.509
|17.102
|% 89
|Çamlıyayla
|% 51,47
|% 48,53
|2.891
|2.726
|6.590
|24
|24
|% 100
|5.720
|5.617
|% 87
|Erdemli
|% 51,92
|% 48,08
|44.342
|41.060
|97.268
|287
|287
|% 100
|86.966
|85.402
|% 89
|Gülnar
|% 44,7
|% 55,3
|7.377
|9.125
|19.314
|89
|89
|% 100
|16.785
|16.502
|% 87
|Mezitli
|% 29,18
|% 70,82
|32.468
|78.813
|129.457
|339
|339
|% 100
|112.663
|111.281
|% 87
|Mut
|% 46,28
|% 53,72
|18.339
|21.284
|45.781
|169
|169
|% 100
|40.532
|39.623
|% 89
|Silifke
|% 35,82
|% 64,18
|27.352
|49.007
|88.702
|269
|268
|% 100
|77.749
|76.359
|% 88
|Tarsus
|% 35,8
|% 64,2
|70.503
|126.434
|230.088
|654
|650
|% 99
|200.193
|196.937
|% 88
|Toroslar
|% 40,85
|% 59,15
|69.664
|100.852
|199.609
|532
|532
|% 100
|173.657
|170.516
|% 87
|Yenişehir
|% 24,89
|% 75,11
|37.892
|114.366
|175.456
|448
|448
|% 100
|154.077
|152.258
|% 88