Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,07% 63,93387.711687.3141.247.6623.5333.528% 1001.093.1861.075.025% 88Akdeniz% 32,78% 67,2250.250103.060178.224473473% 100156.227153.310% 88Anamur% 37,5% 62,516.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 36,07% 63,93387.711687.3141.247.6623.5333.528% 1001.093.1861.075.025% 88
Akdeniz% 32,78% 67,2250.250103.060178.224473473% 100156.227153.310% 88
Anamur% 37,5% 62,516.11826.86749.154157157% 10043.78842.985% 89
Aydıncık% 41,65% 58,352.9714.1628.3543030% 1007.3207.133% 88
Bozyazı% 44,11% 55,897.5449.55819.6656262% 10017.50917.102% 89
Çamlıyayla% 51,47% 48,532.8912.7266.5902424% 1005.7205.617% 87
Erdemli% 51,92% 48,0844.34241.06097.268287287% 10086.96685.402% 89
Gülnar% 44,7% 55,37.3779.12519.3148989% 10016.78516.502% 87
Mezitli% 29,18% 70,8232.46878.813129.457339339% 100112.663111.281% 87
Mut% 46,28% 53,7218.33921.28445.781169169% 10040.53239.623% 89
Silifke% 35,82% 64,1827.35249.00788.702269268% 10077.74976.359% 88
Tarsus% 35,8% 64,270.503126.434230.088654650% 99200.193196.937% 88
Toroslar% 40,85% 59,1569.664100.852199.609532532% 100173.657170.516% 87
Yenişehir% 24,89% 75,1137.892114.366175.456448448% 100154.077152.258% 88

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