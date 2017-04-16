Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,52% 63,48363.211631.3031.247.6623.5333.275% 931.011.025994.514% 88Akdeniz% 32,64% 67,3649.024101.169178.224473463% 98153.041150.193% 88Anamur% 37,49% 62,5116.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 36,52
|% 63,48
|363.211
|631.303
|1.247.662
|3.533
|3.275
|% 93
|1.011.025
|994.514
|% 88
|Akdeniz
|% 32,64
|% 67,36
|49.024
|101.169
|178.224
|473
|463
|% 98
|153.041
|150.193
|% 88
|Anamur
|% 37,49
|% 62,51
|16.093
|26.837
|49.154
|157
|157
|% 100
|43.590
|42.930
|% 89
|Aydıncık
|% 41,59
|% 58,41
|2.971
|4.172
|8.354
|30
|30
|% 100
|7.327
|7.143
|% 88
|Bozyazı
|% 44,11
|% 55,89
|7.544
|9.558
|19.665
|62
|62
|% 100
|17.501
|17.102
|% 89
|Çamlıyayla
|% 51,47
|% 48,53
|2.891
|2.726
|6.590
|24
|24
|% 100
|5.720
|5.617
|% 87
|Erdemli
|% 52,12
|% 47,88
|40.808
|37.492
|97.268
|287
|260
|% 91
|79.652
|78.300
|% 89
|Gülnar
|% 44,71
|% 55,29
|7.376
|9.123
|19.314
|89
|89
|% 100
|16.723
|16.499
|% 87
|Mezitli
|% 30,13
|% 69,87
|29.559
|68.555
|129.457
|339
|301
|% 89
|99.386
|98.114
|% 87
|Mut
|% 46,24
|% 53,76
|18.308
|21.284
|45.781
|169
|169
|% 100
|40.498
|39.592
|% 88
|Silifke
|% 34,64
|% 65,36
|23.366
|44.082
|88.702
|269
|232
|% 86
|68.548
|67.448
|% 88
|Tarsus
|% 35,75
|% 64,25
|66.933
|120.311
|230.088
|654
|618
|% 94
|190.225
|187.244
|% 88
|Toroslar
|% 40,88
|% 59,12
|69.083
|99.920
|199.609
|532
|528
|% 99
|172.080
|169.003
|% 87
|Yenişehir
|% 25,37
|% 74,63
|29.255
|86.074
|175.456
|448
|342
|% 76
|116.734
|115.329
|% 88