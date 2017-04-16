Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,52% 63,48363.211631.3031.247.6623.5333.275% 931.011.025994.514% 88Akdeniz% 32,64% 67,3649.024101.169178.224473463% 98153.041150.193% 88Anamur% 37,49% 62,5116.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 36,52% 63,48363.211631.3031.247.6623.5333.275% 931.011.025994.514% 88
Akdeniz% 32,64% 67,3649.024101.169178.224473463% 98153.041150.193% 88
Anamur% 37,49% 62,5116.09326.83749.154157157% 10043.59042.930% 89
Aydıncık% 41,59% 58,412.9714.1728.3543030% 1007.3277.143% 88
Bozyazı% 44,11% 55,897.5449.55819.6656262% 10017.50117.102% 89
Çamlıyayla% 51,47% 48,532.8912.7266.5902424% 1005.7205.617% 87
Erdemli% 52,12% 47,8840.80837.49297.268287260% 9179.65278.300% 89
Gülnar% 44,71% 55,297.3769.12319.3148989% 10016.72316.499% 87
Mezitli% 30,13% 69,8729.55968.555129.457339301% 8999.38698.114% 87
Mut% 46,24% 53,7618.30821.28445.781169169% 10040.49839.592% 88
Silifke% 34,64% 65,3623.36644.08288.702269232% 8668.54867.448% 88
Tarsus% 35,75% 64,2566.933120.311230.088654618% 94190.225187.244% 88
Toroslar% 40,88% 59,1269.08399.920199.609532528% 99172.080169.003% 87
Yenişehir% 25,37% 74,6329.25586.074175.456448342% 76116.734115.329% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Çamlıyayla, Yenişehir, Aydıncık, Toroslar, Erdemli, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Silifke
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