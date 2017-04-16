Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,89% 63,11348.396596.0821.247.6623.5333.124% 88960.104944.478% 88Akdeniz% 32,56% 67,4447.51598.427178.224473450% 95148.721145.942% 88Anamur% 37,49% 62,5116.09326.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 36,89
|% 63,11
|348.396
|596.082
|1.247.662
|3.533
|3.124
|% 88
|960.104
|944.478
|% 88
|Akdeniz
|% 32,56
|% 67,44
|47.515
|98.427
|178.224
|473
|450
|% 95
|148.721
|145.942
|% 88
|Anamur
|% 37,49
|% 62,51
|16.093
|26.837
|49.154
|157
|157
|% 100
|43.536
|42.930
|% 89
|Aydıncık
|% 41,61
|% 58,39
|2.971
|4.169
|8.354
|30
|30
|% 100
|7.327
|7.140
|% 88
|Bozyazı
|% 44,11
|% 55,89
|7.543
|9.558
|19.665
|62
|62
|% 100
|17.501
|17.101
|% 89
|Çamlıyayla
|% 51,47
|% 48,53
|2.891
|2.726
|6.590
|24
|24
|% 100
|5.720
|5.617
|% 87
|Erdemli
|% 52,38
|% 47,62
|39.207
|35.644
|97.268
|287
|247
|% 86
|76.151
|74.851
|% 89
|Gülnar
|% 44,71
|% 55,29
|7.376
|9.123
|19.314
|89
|89
|% 100
|16.685
|16.499
|% 86
|Mezitli
|% 30,88
|% 69,12
|26.059
|58.334
|129.457
|339
|262
|% 77
|85.530
|84.393
|% 87
|Mut
|% 46,24
|% 53,76
|18.308
|21.284
|45.781
|169
|169
|% 100
|40.499
|39.592
|% 88
|Silifke
|% 34,63
|% 65,37
|22.414
|42.312
|88.702
|269
|222
|% 83
|65.760
|64.726
|% 88
|Tarsus
|% 35,74
|% 64,26
|65.125
|117.099
|230.088
|654
|603
|% 92
|185.080
|182.224
|% 87
|Toroslar
|% 40,87
|% 59,13
|68.052
|98.456
|199.609
|532
|520
|% 98
|169.470
|166.508
|% 87
|Yenişehir
|% 25,62
|% 74,38
|24.842
|72.113
|175.456
|448
|289
|% 65
|98.124
|96.955
|% 88