Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 36,89% 63,11348.396596.0821.247.6623.5333.124% 88960.104944.478% 88Akdeniz% 32,56% 67,4447.51598.427178.224473450% 95148.721145.942% 88Anamur% 37,49% 62,5116.09326.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 36,89% 63,11348.396596.0821.247.6623.5333.124% 88960.104944.478% 88
Akdeniz% 32,56% 67,4447.51598.427178.224473450% 95148.721145.942% 88
Anamur% 37,49% 62,5116.09326.83749.154157157% 10043.53642.930% 89
Aydıncık% 41,61% 58,392.9714.1698.3543030% 1007.3277.140% 88
Bozyazı% 44,11% 55,897.5439.55819.6656262% 10017.50117.101% 89
Çamlıyayla% 51,47% 48,532.8912.7266.5902424% 1005.7205.617% 87
Erdemli% 52,38% 47,6239.20735.64497.268287247% 8676.15174.851% 89
Gülnar% 44,71% 55,297.3769.12319.3148989% 10016.68516.499% 86
Mezitli% 30,88% 69,1226.05958.334129.457339262% 7785.53084.393% 87
Mut% 46,24% 53,7618.30821.28445.781169169% 10040.49939.592% 88
Silifke% 34,63% 65,3722.41442.31288.702269222% 8365.76064.726% 88
Tarsus% 35,74% 64,2665.125117.099230.088654603% 92185.080182.224% 87
Toroslar% 40,87% 59,1368.05298.456199.609532520% 98169.470166.508% 87
Yenişehir% 25,62% 74,3824.84272.113175.456448289% 6598.12496.955% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Çamlıyayla, Yenişehir, Aydıncık, Toroslar, Erdemli, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Silifke
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