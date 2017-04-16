Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 37,26% 62,74314.076528.9301.247.6623.5332.809% 80856.965843.006% 88Akdeniz% 32,53% 67,4744.61392.552178.224473425% 90139.772137.165% 88Anamur% 37,49% 62,5116.09326.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 37,26% 62,74314.076528.9301.247.6623.5332.809% 80856.965843.006% 88
Akdeniz% 32,53% 67,4744.61392.552178.224473425% 90139.772137.165% 88
Anamur% 37,49% 62,5116.09326.83549.154157157% 10043.46042.928% 88
Aydıncık% 41,61% 58,392.9714.1698.3543030% 1007.3277.140% 88
Bozyazı% 44,11% 55,897.5429.55819.6656262% 10017.49917.100% 89
Çamlıyayla% 51,47% 48,532.8912.7266.5902424% 1005.7205.617% 87
Erdemli% 52,95% 47,0535.31831.38397.268287220% 7767.81166.701% 89
Gülnar% 45,06% 54,947.0088.54419.3148985% 9615.71915.552% 86
Mezitli% 31,16% 68,8423.27151.413129.457339233% 6975.69174.684% 87
Mut% 46,45% 53,5517.84120.56945.781169163% 9639.28238.410% 88
Silifke% 34,72% 65,2816.99831.96688.702269171% 6449.83048.964% 88
Tarsus% 36,09% 63,9155.06397.502230.088654510% 78154.947152.565% 87
Toroslar% 40,87% 59,1364.03192.632199.609532490% 92159.431156.663% 87
Yenişehir% 25,7% 74,320.43659.081175.456448239% 5380.47679.517% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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