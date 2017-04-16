Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 37,26% 62,74314.076528.9301.247.6623.5332.809% 80856.965843.006% 88Akdeniz% 32,53% 67,4744.61392.552178.224473425% 90139.772137.165% 88Anamur% 37,49% 62,5116.09326.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 37,26
|% 62,74
|314.076
|528.930
|1.247.662
|3.533
|2.809
|% 80
|856.965
|843.006
|% 88
|Akdeniz
|% 32,53
|% 67,47
|44.613
|92.552
|178.224
|473
|425
|% 90
|139.772
|137.165
|% 88
|Anamur
|% 37,49
|% 62,51
|16.093
|26.835
|49.154
|157
|157
|% 100
|43.460
|42.928
|% 88
|Aydıncık
|% 41,61
|% 58,39
|2.971
|4.169
|8.354
|30
|30
|% 100
|7.327
|7.140
|% 88
|Bozyazı
|% 44,11
|% 55,89
|7.542
|9.558
|19.665
|62
|62
|% 100
|17.499
|17.100
|% 89
|Çamlıyayla
|% 51,47
|% 48,53
|2.891
|2.726
|6.590
|24
|24
|% 100
|5.720
|5.617
|% 87
|Erdemli
|% 52,95
|% 47,05
|35.318
|31.383
|97.268
|287
|220
|% 77
|67.811
|66.701
|% 89
|Gülnar
|% 45,06
|% 54,94
|7.008
|8.544
|19.314
|89
|85
|% 96
|15.719
|15.552
|% 86
|Mezitli
|% 31,16
|% 68,84
|23.271
|51.413
|129.457
|339
|233
|% 69
|75.691
|74.684
|% 87
|Mut
|% 46,45
|% 53,55
|17.841
|20.569
|45.781
|169
|163
|% 96
|39.282
|38.410
|% 88
|Silifke
|% 34,72
|% 65,28
|16.998
|31.966
|88.702
|269
|171
|% 64
|49.830
|48.964
|% 88
|Tarsus
|% 36,09
|% 63,91
|55.063
|97.502
|230.088
|654
|510
|% 78
|154.947
|152.565
|% 87
|Toroslar
|% 40,87
|% 59,13
|64.031
|92.632
|199.609
|532
|490
|% 92
|159.431
|156.663
|% 87
|Yenişehir
|% 25,7
|% 74,3
|20.436
|59.081
|175.456
|448
|239
|% 53
|80.476
|79.517
|% 88