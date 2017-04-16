Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 37,67% 62,33270.068446.9081.247.6623.5332.419% 68728.843716.976% 87Akdeniz% 33,31% 66,6939.36378.811178.224473368% 78120.397118.174% 88Anamur% 36,96% 63,0414.67825.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 37,67% 62,33270.068446.9081.247.6623.5332.419% 68728.843716.976% 87
Akdeniz% 33,31% 66,6939.36378.811178.224473368% 78120.397118.174% 88
Anamur% 36,96% 63,0414.67825.03049.154157145% 9240.19139.708% 88
Aydıncık% 41,94% 58,062.8944.0078.3543029% 977.0816.901% 88
Bozyazı% 44,11% 55,897.5429.55819.6656262% 10017.49917.100% 89
Çamlıyayla% 51,47% 48,532.8912.7266.5902424% 1005.7205.617% 87
Erdemli% 52,64% 47,3631.27328.13697.268287197% 6960.35059.409% 89
Gülnar% 45,48% 54,526.6567.98019.3148978% 8814.79214.636% 86
Mezitli% 31,41% 68,5920.11443.916129.457339202% 6064.91664.030% 87
Mut% 46,52% 53,4817.53520.16045.781169159% 9438.54937.695% 88
Silifke% 34,44% 65,5613.11224.95688.702269137% 5138.74638.068% 88
Tarsus% 36,2% 63,839.27169.198230.088654374% 57110.122108.469% 87
Toroslar% 41,08% 58,9257.45182.404199.609532440% 83142.319139.855% 87
Yenişehir% 25,68% 74,3217.28850.026175.456448204% 4668.16167.314% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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