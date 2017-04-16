Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 37,67% 62,33270.068446.9081.247.6623.5332.419% 68728.843716.976% 87Akdeniz% 33,31% 66,6939.36378.811178.224473368% 78120.397118.174% 88Anamur% 36,96% 63,0414.67825.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 37,67
|% 62,33
|270.068
|446.908
|1.247.662
|3.533
|2.419
|% 68
|728.843
|716.976
|% 87
|Akdeniz
|% 33,31
|% 66,69
|39.363
|78.811
|178.224
|473
|368
|% 78
|120.397
|118.174
|% 88
|Anamur
|% 36,96
|% 63,04
|14.678
|25.030
|49.154
|157
|145
|% 92
|40.191
|39.708
|% 88
|Aydıncık
|% 41,94
|% 58,06
|2.894
|4.007
|8.354
|30
|29
|% 97
|7.081
|6.901
|% 88
|Bozyazı
|% 44,11
|% 55,89
|7.542
|9.558
|19.665
|62
|62
|% 100
|17.499
|17.100
|% 89
|Çamlıyayla
|% 51,47
|% 48,53
|2.891
|2.726
|6.590
|24
|24
|% 100
|5.720
|5.617
|% 87
|Erdemli
|% 52,64
|% 47,36
|31.273
|28.136
|97.268
|287
|197
|% 69
|60.350
|59.409
|% 89
|Gülnar
|% 45,48
|% 54,52
|6.656
|7.980
|19.314
|89
|78
|% 88
|14.792
|14.636
|% 86
|Mezitli
|% 31,41
|% 68,59
|20.114
|43.916
|129.457
|339
|202
|% 60
|64.916
|64.030
|% 87
|Mut
|% 46,52
|% 53,48
|17.535
|20.160
|45.781
|169
|159
|% 94
|38.549
|37.695
|% 88
|Silifke
|% 34,44
|% 65,56
|13.112
|24.956
|88.702
|269
|137
|% 51
|38.746
|38.068
|% 88
|Tarsus
|% 36,2
|% 63,8
|39.271
|69.198
|230.088
|654
|374
|% 57
|110.122
|108.469
|% 87
|Toroslar
|% 41,08
|% 58,92
|57.451
|82.404
|199.609
|532
|440
|% 83
|142.319
|139.855
|% 87
|Yenişehir
|% 25,68
|% 74,32
|17.288
|50.026
|175.456
|448
|204
|% 46
|68.161
|67.314
|% 87