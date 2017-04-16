Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 41,19% 58,8194.561134.9881.247.6623.533875% 25233.509229.549% 87Akdeniz% 37,46% 62,5414.65124.459178.224473127% 2739.84039.110% 87Anamur% 39,2% 60,87.20011.16849.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 41,19
|% 58,81
|94.561
|134.988
|1.247.662
|3.533
|875
|% 25
|233.509
|229.549
|% 87
|Akdeniz
|% 37,46
|% 62,54
|14.651
|24.459
|178.224
|473
|127
|% 27
|39.840
|39.110
|% 87
|Anamur
|% 39,2
|% 60,8
|7.200
|11.168
|49.154
|157
|75
|% 48
|18.514
|18.368
|% 87
|Aydıncık
|% 44,46
|% 55,54
|1.961
|2.450
|8.354
|30
|19
|% 63
|4.535
|4.411
|% 88
|Bozyazı
|% 44,56
|% 55,44
|4.098
|5.099
|19.665
|62
|35
|% 56
|9.417
|9.197
|% 89
|Çamlıyayla
|% 51,96
|% 48,04
|1.935
|1.789
|6.590
|24
|17
|% 71
|3.807
|3.724
|% 87
|Erdemli
|% 54,73
|% 45,27
|9.779
|8.089
|97.268
|287
|65
|% 23
|18.128
|17.868
|% 89
|Gülnar
|% 46,4
|% 53,6
|3.596
|4.154
|19.314
|89
|49
|% 55
|7.827
|7.750
|% 86
|Mezitli
|% 36,77
|% 63,23
|5.456
|9.383
|129.457
|339
|52
|% 15
|15.113
|14.839
|% 88
|Mut
|% 48,11
|% 51,89
|10.686
|11.524
|45.781
|169
|97
|% 57
|22.683
|22.210
|% 88
|Silifke
|% 38,61
|% 61,39
|3.678
|5.848
|88.702
|269
|46
|% 17
|9.672
|9.526
|% 72
|Tarsus
|% 40,59
|% 59,41
|6.101
|8.928
|230.088
|654
|70
|% 11
|15.333
|15.029
|% 87
|Toroslar
|% 41,68
|% 58,32
|19.875
|27.809
|199.609
|532
|160
|% 30
|48.510
|47.684
|% 86
|Yenişehir
|% 27,96
|% 72,04
|5.545
|14.288
|175.456
|448
|63
|% 14
|20.130
|19.833
|% 88