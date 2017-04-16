Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 41,19% 58,8194.561134.9881.247.6623.533875% 25233.509229.549% 87Akdeniz% 37,46% 62,5414.65124.459178.224473127% 2739.84039.110% 87Anamur% 39,2% 60,87.20011.16849.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 41,19% 58,8194.561134.9881.247.6623.533875% 25233.509229.549% 87
Akdeniz% 37,46% 62,5414.65124.459178.224473127% 2739.84039.110% 87
Anamur% 39,2% 60,87.20011.16849.15415775% 4818.51418.368% 87
Aydıncık% 44,46% 55,541.9612.4508.3543019% 634.5354.411% 88
Bozyazı% 44,56% 55,444.0985.09919.6656235% 569.4179.197% 89
Çamlıyayla% 51,96% 48,041.9351.7896.5902417% 713.8073.724% 87
Erdemli% 54,73% 45,279.7798.08997.26828765% 2318.12817.868% 89
Gülnar% 46,4% 53,63.5964.15419.3148949% 557.8277.750% 86
Mezitli% 36,77% 63,235.4569.383129.45733952% 1515.11314.839% 88
Mut% 48,11% 51,8910.68611.52445.78116997% 5722.68322.210% 88
Silifke% 38,61% 61,393.6785.84888.70226946% 179.6729.526% 72
Tarsus% 40,59% 59,416.1018.928230.08865470% 1115.33315.029% 87
Toroslar% 41,68% 58,3219.87527.809199.609532160% 3048.51047.684% 86
Yenişehir% 27,96% 72,045.54514.288175.45644863% 1420.13019.833% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>