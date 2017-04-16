Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 44,62% 55,3850.44562.6071.247.6623.533474% 13115.063113.052% 88Akdeniz% 41,96% 58,046.4598.935178.22447354% 1115.67115.394% 87Anamur% 39,74% 60,264.2186.39749.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 44,62
|% 55,38
|50.445
|62.607
|1.247.662
|3.533
|474
|% 13
|115.063
|113.052
|% 88
|Akdeniz
|% 41,96
|% 58,04
|6.459
|8.935
|178.224
|473
|54
|% 11
|15.671
|15.394
|% 87
|Anamur
|% 39,74
|% 60,26
|4.218
|6.397
|49.154
|157
|48
|% 31
|10.705
|10.615
|% 86
|Aydıncık
|% 50,22
|% 49,78
|1.230
|1.219
|8.354
|30
|12
|% 40
|2.522
|2.449
|% 88
|Bozyazı
|% 46,58
|% 53,42
|1.803
|2.068
|19.665
|62
|18
|% 29
|3.944
|3.871
|% 88
|Çamlıyayla
|% 52,44
|% 47,56
|1.859
|1.686
|6.590
|24
|16
|% 67
|3.628
|3.545
|% 86
|Erdemli
|% 51,77
|% 48,23
|4.794
|4.467
|97.268
|287
|34
|% 12
|9.387
|9.261
|% 88
|Gülnar
|% 48,58
|% 51,42
|2.298
|2.432
|19.314
|89
|34
|% 38
|4.761
|4.730
|% 86
|Mezitli
|% 44,5
|% 55,5
|2.942
|3.669
|129.457
|339
|26
|% 8
|6.714
|6.611
|% 90
|Mut
|% 52,91
|% 47,09
|6.676
|5.942
|45.781
|169
|61
|% 36
|12.889
|12.618
|% 89
|Silifke
|% 39,63
|% 60,37
|2.561
|3.901
|88.702
|269
|28
|% 10
|6.569
|6.462
|% 88
|Tarsus
|% 50,47
|% 49,53
|3.370
|3.307
|230.088
|654
|35
|% 5
|6.867
|6.677
|% 87
|Toroslar
|% 43,55
|% 56,45
|9.765
|12.660
|199.609
|532
|79
|% 15
|22.853
|22.425
|% 87
|Yenişehir
|% 29,43
|% 70,57
|2.470
|5.924
|175.456
|448
|29
|% 6
|8.553
|8.394
|% 88