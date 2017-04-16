Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 44,62% 55,3850.44562.6071.247.6623.533474% 13115.063113.052% 88Akdeniz% 41,96% 58,046.4598.935178.22447354% 1115.67115.394% 87Anamur% 39,74% 60,264.2186.39749.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 44,62% 55,3850.44562.6071.247.6623.533474% 13115.063113.052% 88
Akdeniz% 41,96% 58,046.4598.935178.22447354% 1115.67115.394% 87
Anamur% 39,74% 60,264.2186.39749.15415748% 3110.70510.615% 86
Aydıncık% 50,22% 49,781.2301.2198.3543012% 402.5222.449% 88
Bozyazı% 46,58% 53,421.8032.06819.6656218% 293.9443.871% 88
Çamlıyayla% 52,44% 47,561.8591.6866.5902416% 673.6283.545% 86
Erdemli% 51,77% 48,234.7944.46797.26828734% 129.3879.261% 88
Gülnar% 48,58% 51,422.2982.43219.3148934% 384.7614.730% 86
Mezitli% 44,5% 55,52.9423.669129.45733926% 86.7146.611% 90
Mut% 52,91% 47,096.6765.94245.78116961% 3612.88912.618% 89
Silifke% 39,63% 60,372.5613.90188.70226928% 106.5696.462% 88
Tarsus% 50,47% 49,533.3703.307230.08865435% 56.8676.677% 87
Toroslar% 43,55% 56,459.76512.660199.60953279% 1522.85322.425% 87
Yenişehir% 29,43% 70,572.4705.924175.45644829% 68.5538.394% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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