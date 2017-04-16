Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 46,01% 53,998531.0011.247.6623.53321% 11.8851.854% 90Akdeniz% 0% 000178.2244730% 000% 0Anamur% 44,93% 55,0721726649.1541576% 4487483% 95Aydıncık% 0% 0008.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 46,01% 53,998531.0011.247.6623.53321% 11.8851.854% 90
Akdeniz% 0% 000178.2244730% 000% 0
Anamur% 44,93% 55,0721726649.1541576% 4487483% 95
Aydıncık% 0% 0008.354300% 000% 0
Bozyazı% 12,05% 87,95107319.665621% 28483% 72
Çamlıyayla% 0% 0006.590240% 000% 0
Erdemli% 67,44% 32,56291497.2682871% 04343% 88
Gülnar% 47,41% 52,5912814219.314893% 3273270% 93
Mezitli% 62,24% 37,7612274129.4573392% 1199196% 96
Mut% 49,55% 50,4516616945.7811695% 3348335% 91
Silifke% 0% 00088.7022690% 000% 0
Tarsus% 0% 000230.0886540% 000% 0
Toroslar% 41,7% 58,398137199.6095322% 0241235% 88
Yenişehir% 39,71% 60,2983126175.4564481% 0210209% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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