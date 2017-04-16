Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 46,01% 53,998531.0011.247.6623.53321% 11.8851.854% 90Akdeniz% 0% 000178.2244730% 000% 0Anamur% 44,93% 55,0721726649.1541576% 4487483% 95Aydıncık% 0% 0008.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 46,01
|% 53,99
|853
|1.001
|1.247.662
|3.533
|21
|% 1
|1.885
|1.854
|% 90
|Akdeniz
|% 0
|% 0
|0
|0
|178.224
|473
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Anamur
|% 44,93
|% 55,07
|217
|266
|49.154
|157
|6
|% 4
|487
|483
|% 95
|Aydıncık
|% 0
|% 0
|0
|0
|8.354
|30
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bozyazı
|% 12,05
|% 87,95
|10
|73
|19.665
|62
|1
|% 2
|84
|83
|% 72
|Çamlıyayla
|% 0
|% 0
|0
|0
|6.590
|24
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Erdemli
|% 67,44
|% 32,56
|29
|14
|97.268
|287
|1
|% 0
|43
|43
|% 88
|Gülnar
|% 47,41
|% 52,59
|128
|142
|19.314
|89
|3
|% 3
|273
|270
|% 93
|Mezitli
|% 62,24
|% 37,76
|122
|74
|129.457
|339
|2
|% 1
|199
|196
|% 96
|Mut
|% 49,55
|% 50,45
|166
|169
|45.781
|169
|5
|% 3
|348
|335
|% 91
|Silifke
|% 0
|% 0
|0
|0
|88.702
|269
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Tarsus
|% 0
|% 0
|0
|0
|230.088
|654
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Toroslar
|% 41,7
|% 58,3
|98
|137
|199.609
|532
|2
|% 0
|241
|235
|% 88
|Yenişehir
|% 39,71
|% 60,29
|83
|126
|175.456
|448
|1
|% 0
|210
|209
|% 83