Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 40,96% 59,04149.526215.560455.2881.5591.559% 100373.869365.086% 82Artuklu% 58,19% 41,8147.09533.84096.167294294% 10082.59080.935% 86Dargeçit% 32,67% 67,333.7147.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mardin% 40,96% 59,04149.526215.560455.2881.5591.559% 100373.869365.086% 82
Artuklu% 58,19% 41,8147.09533.84096.167294294% 10082.59080.935% 86
Dargeçit% 32,67% 67,333.7147.65315.3976767% 10011.84811.367% 77
Derik% 26,18% 73,827.55121.29433.892125125% 10029.36328.845% 87
Kızıltepe% 28,88% 71,1232.56480.198136.096442442% 100114.796112.762% 84
Mazıdağı% 28,26% 71,744.40511.18219.0307979% 10016.17615.587% 85
Midyat% 62,83% 37,1728.56816.90462.858208208% 10046.85245.472% 75
Nusaybin% 21,14% 78,869.13534.06859.012197197% 10044.77443.203% 76
Ömerli% 60,89% 39,114.3762.8118.5535656% 1007.4097.187% 87
Savur% 50,42% 49,586.0165.91515.8256262% 10012.16411.931% 77
Yeşilli% 78,26% 21,746.1021.6958.4582929% 1007.8977.797% 93

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