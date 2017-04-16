Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 40,99% 59,01149.517215.267455.2881.5591.558% 100373.550364.784% 82Artuklu% 58,19% 41,8147.09533.84296.167294294% 10082.58880.937% 86Dargeçit% 32,67% 67,333.7147.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mardin
|% 40,99
|% 59,01
|149.517
|215.267
|455.288
|1.559
|1.558
|% 100
|373.550
|364.784
|% 82
|Artuklu
|% 58,19
|% 41,81
|47.095
|33.842
|96.167
|294
|294
|% 100
|82.588
|80.937
|% 86
|Dargeçit
|% 32,67
|% 67,33
|3.714
|7.653
|15.397
|67
|67
|% 100
|11.848
|11.367
|% 77
|Derik
|% 26,18
|% 73,82
|7.551
|21.294
|33.892
|125
|125
|% 100
|29.363
|28.845
|% 87
|Kızıltepe
|% 28,88
|% 71,12
|32.564
|80.198
|136.096
|442
|442
|% 100
|114.796
|112.762
|% 84
|Mazıdağı
|% 28,26
|% 71,74
|4.405
|11.182
|19.030
|79
|79
|% 100
|16.176
|15.587
|% 85
|Midyat
|% 62,83
|% 37,17
|28.568
|16.904
|62.858
|208
|208
|% 100
|46.852
|45.472
|% 75
|Nusaybin
|% 21,27
|% 78,73
|9.126
|33.773
|59.012
|197
|196
|% 99
|44.457
|42.899
|% 76
|Ömerli
|% 60,89
|% 39,11
|4.376
|2.811
|8.553
|56
|56
|% 100
|7.409
|7.187
|% 87
|Savur
|% 50,42
|% 49,58
|6.016
|5.915
|15.825
|62
|62
|% 100
|12.164
|11.931
|% 77
|Yeşilli
|% 78,26
|% 21,74
|6.102
|1.695
|8.458
|29
|29
|% 100
|7.897
|7.797
|% 93