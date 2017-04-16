Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 40,97% 59,03149.187214.970455.2881.5591.554% 100373.097364.157% 82Artuklu% 58,3% 41,747.17233.73996.167294294% 10082.51380.911% 86Dargeçit% 32,67% 67,333.7147.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mardin
|% 40,97
|% 59,03
|149.187
|214.970
|455.288
|1.559
|1.554
|% 100
|373.097
|364.157
|% 82
|Artuklu
|% 58,3
|% 41,7
|47.172
|33.739
|96.167
|294
|294
|% 100
|82.513
|80.911
|% 86
|Dargeçit
|% 32,67
|% 67,33
|3.714
|7.653
|15.397
|67
|67
|% 100
|11.848
|11.367
|% 77
|Derik
|% 26,2
|% 73,8
|7.552
|21.277
|33.892
|125
|125
|% 100
|29.552
|28.829
|% 87
|Kızıltepe
|% 28,61
|% 71,39
|32.147
|80.208
|136.096
|442
|440
|% 100
|114.399
|112.355
|% 84
|Mazıdağı
|% 28,26
|% 71,74
|4.405
|11.182
|19.030
|79
|79
|% 100
|16.176
|15.587
|% 85
|Midyat
|% 62,83
|% 37,17
|28.568
|16.904
|62.858
|208
|208
|% 100
|46.852
|45.472
|% 75
|Nusaybin
|% 21,38
|% 78,62
|9.135
|33.586
|59.012
|197
|194
|% 98
|44.287
|42.721
|% 76
|Ömerli
|% 60,89
|% 39,11
|4.376
|2.811
|8.553
|56
|56
|% 100
|7.409
|7.187
|% 87
|Savur
|% 50,42
|% 49,58
|6.016
|5.915
|15.825
|62
|62
|% 100
|12.164
|11.931
|% 77
|Yeşilli
|% 78,26
|% 21,74
|6.102
|1.695
|8.458
|29
|29
|% 100
|7.897
|7.797
|% 93