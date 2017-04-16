Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 42,43% 57,57145.279197.153455.2881.5591.451% 93350.182342.432% 82Artuklu% 58,4% 41,646.96033.44696.167294291% 9981.86780.406% 86Dargeçit% 33,85% 66,153.6017.03715.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mardin% 42,43% 57,57145.279197.153455.2881.5591.451% 93350.182342.432% 82
Artuklu% 58,4% 41,646.96033.44696.167294291% 9981.86780.406% 86
Dargeçit% 33,85% 66,153.6017.03715.3976759% 8811.03410.638% 74
Derik% 27,1% 72,97.01818.87833.892125110% 8826.68425.896% 87
Kızıltepe% 29,36% 70,6429.88371.912136.096442400% 90103.673101.795% 84
Mazıdağı% 28,44% 71,564.40411.08219.0307979% 10016.02815.486% 84
Midyat% 62,56% 37,4428.44517.02262.858208206% 9946.59345.467% 74
Nusaybin% 22,42% 77,588.03427.80359.012197159% 8136.91335.837% 75
Ömerli% 62,08% 37,924.4482.7178.5535656% 1007.3417.165% 86
Savur% 53,39% 46,616.3695.56115.8256262% 10012.13811.930% 77
Yeşilli% 78,3% 21,76.1171.6958.4582929% 1007.9117.812% 94
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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