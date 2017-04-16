Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 42,43% 57,57145.279197.153455.2881.5591.451% 93350.182342.432% 82Artuklu% 58,4% 41,646.96033.44696.167294291% 9981.86780.406% 86Dargeçit% 33,85% 66,153.6017.03715.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mardin
|% 42,43
|% 57,57
|145.279
|197.153
|455.288
|1.559
|1.451
|% 93
|350.182
|342.432
|% 82
|Artuklu
|% 58,4
|% 41,6
|46.960
|33.446
|96.167
|294
|291
|% 99
|81.867
|80.406
|% 86
|Dargeçit
|% 33,85
|% 66,15
|3.601
|7.037
|15.397
|67
|59
|% 88
|11.034
|10.638
|% 74
|Derik
|% 27,1
|% 72,9
|7.018
|18.878
|33.892
|125
|110
|% 88
|26.684
|25.896
|% 87
|Kızıltepe
|% 29,36
|% 70,64
|29.883
|71.912
|136.096
|442
|400
|% 90
|103.673
|101.795
|% 84
|Mazıdağı
|% 28,44
|% 71,56
|4.404
|11.082
|19.030
|79
|79
|% 100
|16.028
|15.486
|% 84
|Midyat
|% 62,56
|% 37,44
|28.445
|17.022
|62.858
|208
|206
|% 99
|46.593
|45.467
|% 74
|Nusaybin
|% 22,42
|% 77,58
|8.034
|27.803
|59.012
|197
|159
|% 81
|36.913
|35.837
|% 75
|Ömerli
|% 62,08
|% 37,92
|4.448
|2.717
|8.553
|56
|56
|% 100
|7.341
|7.165
|% 86
|Savur
|% 53,39
|% 46,61
|6.369
|5.561
|15.825
|62
|62
|% 100
|12.138
|11.930
|% 77
|Yeşilli
|% 78,3
|% 21,7
|6.117
|1.695
|8.458
|29
|29
|% 100
|7.911
|7.812
|% 94