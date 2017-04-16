Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 43,36% 56,64141.441184.764455.2881.5591.388% 89333.719326.205% 82Artuklu% 58,96% 41,0445.19131.45796.167294278% 9578.01576.648% 86Dargeçit% 34,17% 65,833.6016.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mardin
|% 43,36
|% 56,64
|141.441
|184.764
|455.288
|1.559
|1.388
|% 89
|333.719
|326.205
|% 82
|Artuklu
|% 58,96
|% 41,04
|45.191
|31.457
|96.167
|294
|278
|% 95
|78.015
|76.648
|% 86
|Dargeçit
|% 34,17
|% 65,83
|3.601
|6.937
|15.397
|67
|59
|% 88
|10.922
|10.538
|% 73
|Derik
|% 27,99
|% 72,01
|6.698
|17.232
|33.892
|125
|102
|% 82
|24.701
|23.930
|% 87
|Kızıltepe
|% 30,03
|% 69,97
|29.100
|67.805
|136.096
|442
|381
|% 86
|99.051
|96.905
|% 85
|Mazıdağı
|% 28,99
|% 71,01
|4.339
|10.627
|19.030
|79
|76
|% 96
|15.498
|14.966
|% 84
|Midyat
|% 63,93
|% 36,07
|28.116
|15.864
|62.858
|208
|201
|% 97
|44.906
|43.980
|% 74
|Nusaybin
|% 23,12
|% 76,88
|7.564
|25.154
|59.012
|197
|147
|% 75
|33.650
|32.718
|% 75
|Ömerli
|% 64,12
|% 35,88
|4.346
|2.432
|8.553
|56
|53
|% 95
|6.927
|6.778
|% 85
|Savur
|% 53,39
|% 46,61
|6.369
|5.561
|15.825
|62
|62
|% 100
|12.138
|11.930
|% 77
|Yeşilli
|% 78,3
|% 21,7
|6.117
|1.695
|8.458
|29
|29
|% 100
|7.911
|7.812
|% 94