Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 43,36% 56,64141.441184.764455.2881.5591.388% 89333.719326.205% 82Artuklu% 58,96% 41,0445.19131.45796.167294278% 9578.01576.648% 86Dargeçit% 34,17% 65,833.6016.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mardin% 43,36% 56,64141.441184.764455.2881.5591.388% 89333.719326.205% 82
Artuklu% 58,96% 41,0445.19131.45796.167294278% 9578.01576.648% 86
Dargeçit% 34,17% 65,833.6016.93715.3976759% 8810.92210.538% 73
Derik% 27,99% 72,016.69817.23233.892125102% 8224.70123.930% 87
Kızıltepe% 30,03% 69,9729.10067.805136.096442381% 8699.05196.905% 85
Mazıdağı% 28,99% 71,014.33910.62719.0307976% 9615.49814.966% 84
Midyat% 63,93% 36,0728.11615.86462.858208201% 9744.90643.980% 74
Nusaybin% 23,12% 76,887.56425.15459.012197147% 7533.65032.718% 75
Ömerli% 64,12% 35,884.3462.4328.5535653% 956.9276.778% 85
Savur% 53,39% 46,616.3695.56115.8256262% 10012.13811.930% 77
Yeşilli% 78,3% 21,76.1171.6958.4582929% 1007.9117.812% 94
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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