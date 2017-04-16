Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 44,86% 55,14132.931163.382455.2881.5591.275% 82303.238296.313% 82Artuklu% 59,01% 40,9941.75128.99896.167294258% 8872.00270.749% 85Dargeçit% 35,97% 64,033.4596.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mardin
|% 44,86
|% 55,14
|132.931
|163.382
|455.288
|1.559
|1.275
|% 82
|303.238
|296.313
|% 82
|Artuklu
|% 59,01
|% 40,99
|41.751
|28.998
|96.167
|294
|258
|% 88
|72.002
|70.749
|% 85
|Dargeçit
|% 35,97
|% 64,03
|3.459
|6.157
|15.397
|67
|54
|% 81
|9.990
|9.616
|% 75
|Derik
|% 29,79
|% 70,21
|6.553
|15.447
|33.892
|125
|95
|% 76
|22.746
|22.000
|% 86
|Kızıltepe
|% 31,25
|% 68,75
|26.127
|57.482
|136.096
|442
|336
|% 76
|85.575
|83.609
|% 85
|Mazıdağı
|% 29,74
|% 70,26
|4.232
|9.997
|19.030
|79
|72
|% 91
|14.744
|14.229
|% 83
|Midyat
|% 64,34
|% 35,66
|27.657
|15.331
|62.858
|208
|196
|% 94
|43.865
|42.988
|% 74
|Nusaybin
|% 23,83
|% 76,17
|6.398
|20.447
|59.012
|197
|124
|% 63
|27.632
|26.845
|% 75
|Ömerli
|% 64,32
|% 35,68
|4.318
|2.395
|8.553
|56
|51
|% 91
|6.841
|6.713
|% 85
|Savur
|% 53,76
|% 46,24
|6.319
|5.434
|15.825
|62
|60
|% 97
|11.933
|11.753
|% 76
|Yeşilli
|% 78,31
|% 21,69
|6.117
|1.694
|8.458
|29
|29
|% 100
|7.910
|7.811
|% 94