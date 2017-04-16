Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 44,86% 55,14132.931163.382455.2881.5591.275% 82303.238296.313% 82Artuklu% 59,01% 40,9941.75128.99896.167294258% 8872.00270.749% 85Dargeçit% 35,97% 64,033.4596.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mardin% 44,86% 55,14132.931163.382455.2881.5591.275% 82303.238296.313% 82
Artuklu% 59,01% 40,9941.75128.99896.167294258% 8872.00270.749% 85
Dargeçit% 35,97% 64,033.4596.15715.3976754% 819.9909.616% 75
Derik% 29,79% 70,216.55315.44733.89212595% 7622.74622.000% 86
Kızıltepe% 31,25% 68,7526.12757.482136.096442336% 7685.57583.609% 85
Mazıdağı% 29,74% 70,264.2329.99719.0307972% 9114.74414.229% 83
Midyat% 64,34% 35,6627.65715.33162.858208196% 9443.86542.988% 74
Nusaybin% 23,83% 76,176.39820.44759.012197124% 6327.63226.845% 75
Ömerli% 64,32% 35,684.3182.3958.5535651% 916.8416.713% 85
Savur% 53,76% 46,246.3195.43415.8256260% 9711.93311.753% 76
Yeşilli% 78,31% 21,696.1171.6948.4582929% 1007.9107.811% 94
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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