Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 46,9% 53,1123.235139.514455.2881.5591.142% 73269.075262.749% 82Artuklu% 60,14% 39,8637.80325.05196.167294233% 7963.91262.854% 85Dargeçit% 37,64% 62,363.3145.49015.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mardin% 46,9% 53,1123.235139.514455.2881.5591.142% 73269.075262.749% 82
Artuklu% 60,14% 39,8637.80325.05196.167294233% 7963.91262.854% 85
Dargeçit% 37,64% 62,363.3145.49015.3976748% 729.1238.804% 75
Derik% 32,47% 67,536.08712.65733.89212582% 6619.53418.744% 87
Kızıltepe% 32,72% 67,2823.83449.005136.096442296% 6774.75072.839% 85
Mazıdağı% 31,86% 68,144.0088.57419.0307963% 8013.04112.582% 82
Midyat% 64,74% 35,2626.80614.60262.858208185% 8942.21541.408% 74
Nusaybin% 24,04% 75,964.71414.89759.01219797% 4920.19319.611% 75
Ömerli% 64,41% 35,594.3182.3868.5535651% 916.8256.704% 85
Savur% 54,64% 45,366.2795.21215.8256259% 9511.67111.491% 76
Yeşilli% 78,73% 21,276.0721.6408.4582928% 977.8117.712% 94
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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