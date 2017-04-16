Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 46,9% 53,1123.235139.514455.2881.5591.142% 73269.075262.749% 82Artuklu% 60,14% 39,8637.80325.05196.167294233% 7963.91262.854% 85Dargeçit% 37,64% 62,363.3145.49015.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mardin
|% 46,9
|% 53,1
|123.235
|139.514
|455.288
|1.559
|1.142
|% 73
|269.075
|262.749
|% 82
|Artuklu
|% 60,14
|% 39,86
|37.803
|25.051
|96.167
|294
|233
|% 79
|63.912
|62.854
|% 85
|Dargeçit
|% 37,64
|% 62,36
|3.314
|5.490
|15.397
|67
|48
|% 72
|9.123
|8.804
|% 75
|Derik
|% 32,47
|% 67,53
|6.087
|12.657
|33.892
|125
|82
|% 66
|19.534
|18.744
|% 87
|Kızıltepe
|% 32,72
|% 67,28
|23.834
|49.005
|136.096
|442
|296
|% 67
|74.750
|72.839
|% 85
|Mazıdağı
|% 31,86
|% 68,14
|4.008
|8.574
|19.030
|79
|63
|% 80
|13.041
|12.582
|% 82
|Midyat
|% 64,74
|% 35,26
|26.806
|14.602
|62.858
|208
|185
|% 89
|42.215
|41.408
|% 74
|Nusaybin
|% 24,04
|% 75,96
|4.714
|14.897
|59.012
|197
|97
|% 49
|20.193
|19.611
|% 75
|Ömerli
|% 64,41
|% 35,59
|4.318
|2.386
|8.553
|56
|51
|% 91
|6.825
|6.704
|% 85
|Savur
|% 54,64
|% 45,36
|6.279
|5.212
|15.825
|62
|59
|% 95
|11.671
|11.491
|% 76
|Yeşilli
|% 78,73
|% 21,27
|6.072
|1.640
|8.458
|29
|28
|% 97
|7.811
|7.712
|% 94