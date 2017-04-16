Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 49,42% 50,58109.247111.810455.2881.559986% 63226.165221.057% 82Artuklu% 62,08% 37,9231.19619.05796.167294190% 6550.98650.253% 85Dargeçit% 39,39% 60,613.0624.71115.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mardin% 49,42% 50,58109.247111.810455.2881.559986% 63226.165221.057% 82
Artuklu% 62,08% 37,9231.19619.05796.167294190% 6550.98650.253% 85
Dargeçit% 39,39% 60,613.0624.71115.3976743% 648.0657.773% 74
Derik% 34,28% 65,725.41910.39033.89212570% 5616.55015.809% 87
Kızıltepe% 34,57% 65,4320.64939.080136.096442250% 5761.39959.729% 86
Mazıdağı% 32,77% 67,233.7597.71319.0307956% 7111.90311.472% 82
Midyat% 66,53% 33,4725.01912.58962.858208169% 8138.06137.608% 73
Nusaybin% 25,08% 74,923.77711.28059.01219781% 4115.45815.057% 74
Ömerli% 64,65% 35,354.2912.3468.5535650% 896.7596.637% 85
Savur% 66,1% 33,96.0563.10615.8256250% 819.3359.162% 75
Yeşilli% 79,65% 20,356.0191.5388.4582927% 937.6497.557% 94
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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