Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 49,42% 50,58109.247111.810455.2881.559986% 63226.165221.057% 82Artuklu% 62,08% 37,9231.19619.05796.167294190% 6550.98650.253% 85Dargeçit% 39,39% 60,613.0624.71115.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mardin
|% 49,42
|% 50,58
|109.247
|111.810
|455.288
|1.559
|986
|% 63
|226.165
|221.057
|% 82
|Artuklu
|% 62,08
|% 37,92
|31.196
|19.057
|96.167
|294
|190
|% 65
|50.986
|50.253
|% 85
|Dargeçit
|% 39,39
|% 60,61
|3.062
|4.711
|15.397
|67
|43
|% 64
|8.065
|7.773
|% 74
|Derik
|% 34,28
|% 65,72
|5.419
|10.390
|33.892
|125
|70
|% 56
|16.550
|15.809
|% 87
|Kızıltepe
|% 34,57
|% 65,43
|20.649
|39.080
|136.096
|442
|250
|% 57
|61.399
|59.729
|% 86
|Mazıdağı
|% 32,77
|% 67,23
|3.759
|7.713
|19.030
|79
|56
|% 71
|11.903
|11.472
|% 82
|Midyat
|% 66,53
|% 33,47
|25.019
|12.589
|62.858
|208
|169
|% 81
|38.061
|37.608
|% 73
|Nusaybin
|% 25,08
|% 74,92
|3.777
|11.280
|59.012
|197
|81
|% 41
|15.458
|15.057
|% 74
|Ömerli
|% 64,65
|% 35,35
|4.291
|2.346
|8.553
|56
|50
|% 89
|6.759
|6.637
|% 85
|Savur
|% 66,1
|% 33,9
|6.056
|3.106
|15.825
|62
|50
|% 81
|9.335
|9.162
|% 75
|Yeşilli
|% 79,65
|% 20,35
|6.019
|1.538
|8.458
|29
|27
|% 93
|7.649
|7.557
|% 94