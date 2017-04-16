Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,69% 54,31417.051495.8041.031.6683.1563.154% 100932.593912.855% 90Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,93% 57,0748.61464.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 45,69
|% 54,31
|417.051
|495.804
|1.031.668
|3.156
|3.154
|% 100
|932.593
|912.855
|% 90
|Ahmetli
|% 50,19
|% 49,81
|5.547
|5.506
|12.504
|43
|43
|% 100
|11.290
|11.053
|% 90
|Akhisar
|% 42,93
|% 57,07
|48.614
|64.620
|128.281
|377
|375
|% 99
|115.483
|113.234
|% 91
|Alaşehir
|% 40,73
|% 59,27
|26.739
|38.904
|75.046
|236
|236
|% 100
|67.343
|65.643
|% 90
|Demirci
|% 65,55
|% 34,45
|17.472
|9.184
|30.462
|131
|131
|% 100
|27.460
|26.656
|% 90
|Gölmarmara
|% 38,45
|% 61,55
|3.867
|6.190
|11.294
|39
|39
|% 100
|10.272
|10.057
|% 91
|Gördes
|% 62,33
|% 37,67
|12.535
|7.576
|22.842
|90
|90
|% 100
|20.815
|20.111
|% 91
|Kırkağaç
|% 63,51
|% 36,49
|16.623
|9.550
|29.365
|96
|96
|% 100
|26.735
|26.173
|% 91
|Köprübaşı
|% 50,73
|% 49,27
|4.806
|4.668
|10.905
|62
|62
|% 100
|10.349
|9.474
|% 95
|Kula
|% 52,12
|% 47,88
|15.898
|14.605
|34.475
|129
|129
|% 100
|31.091
|30.503
|% 90
|Salihli
|% 35,91
|% 64,09
|38.757
|69.180
|122.786
|357
|357
|% 100
|109.945
|107.937
|% 90
|Sarıgöl
|% 32,85
|% 67,15
|8.233
|16.831
|28.285
|86
|86
|% 100
|25.748
|25.064
|% 91
|Saruhanlı
|% 40,89
|% 59,11
|15.209
|21.990
|41.601
|126
|126
|% 100
|38.098
|37.199
|% 92
|Selendi
|% 58,48
|% 41,52
|8.166
|5.797
|15.978
|80
|80
|% 100
|14.475
|13.963
|% 91
|Soma
|% 53,07
|% 46,93
|37.634
|33.279
|79.198
|247
|247
|% 100
|72.204
|70.913
|% 91
|Şehzadeler
|% 45,04
|% 54,96
|48.509
|59.191
|121.068
|325
|325
|% 100
|109.772
|107.700
|% 91
|Turgutlu
|% 45,42
|% 54,58
|45.079
|54.181
|113.525
|306
|306
|% 100
|101.191
|99.260
|% 89
|Yunusemre
|% 45,94
|% 54,06
|63.363
|74.552
|154.053
|426
|426
|% 100
|140.322
|137.915
|% 91