Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,69% 54,31417.051495.8041.031.6683.1563.154% 100932.593912.855% 90Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,93% 57,0748.61464.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 45,69% 54,31417.051495.8041.031.6683.1563.154% 100932.593912.855% 90
Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90
Akhisar% 42,93% 57,0748.61464.620128.281377375% 99115.483113.234% 91
Alaşehir% 40,73% 59,2726.73938.90475.046236236% 10067.34365.643% 90
Demirci% 65,55% 34,4517.4729.18430.462131131% 10027.46026.656% 90
Gölmarmara% 38,45% 61,553.8676.19011.2943939% 10010.27210.057% 91
Gördes% 62,33% 37,6712.5357.57622.8429090% 10020.81520.111% 91
Kırkağaç% 63,51% 36,4916.6239.55029.3659696% 10026.73526.173% 91
Köprübaşı% 50,73% 49,274.8064.66810.9056262% 10010.3499.474% 95
Kula% 52,12% 47,8815.89814.60534.475129129% 10031.09130.503% 90
Salihli% 35,91% 64,0938.75769.180122.786357357% 100109.945107.937% 90
Sarıgöl% 32,85% 67,158.23316.83128.2858686% 10025.74825.064% 91
Saruhanlı% 40,89% 59,1115.20921.99041.601126126% 10038.09837.199% 92
Selendi% 58,48% 41,528.1665.79715.9788080% 10014.47513.963% 91
Soma% 53,07% 46,9337.63433.27979.198247247% 10072.20470.913% 91
Şehzadeler% 45,04% 54,9648.50959.191121.068325325% 100109.772107.700% 91
Turgutlu% 45,42% 54,5845.07954.181113.525306306% 100101.19199.260% 89
Yunusemre% 45,94% 54,0663.36374.552154.053426426% 100140.322137.915% 91

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