Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,67% 54,33414.429492.9301.031.6683.1563.137% 99927.036907.359% 90Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,81% 57,1947.80963.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 45,67
|% 54,33
|414.429
|492.930
|1.031.668
|3.156
|3.137
|% 99
|927.036
|907.359
|% 90
|Ahmetli
|% 50,19
|% 49,81
|5.547
|5.506
|12.504
|43
|43
|% 100
|11.290
|11.053
|% 90
|Akhisar
|% 42,81
|% 57,19
|47.809
|63.874
|128.281
|377
|370
|% 98
|113.917
|111.683
|% 91
|Alaşehir
|% 40,73
|% 59,27
|26.739
|38.904
|75.046
|236
|236
|% 100
|67.341
|65.643
|% 90
|Demirci
|% 65,54
|% 34,46
|17.471
|9.184
|30.462
|131
|131
|% 100
|27.451
|26.655
|% 90
|Gölmarmara
|% 38,45
|% 61,55
|3.867
|6.190
|11.294
|39
|39
|% 100
|10.272
|10.057
|% 91
|Gördes
|% 62,33
|% 37,67
|12.535
|7.577
|22.842
|90
|90
|% 100
|20.815
|20.112
|% 91
|Kırkağaç
|% 63,52
|% 36,48
|16.623
|9.545
|29.365
|96
|96
|% 100
|26.731
|26.168
|% 91
|Köprübaşı
|% 50,73
|% 49,27
|4.806
|4.668
|10.905
|62
|62
|% 100
|10.349
|9.474
|% 95
|Kula
|% 52,12
|% 47,88
|15.898
|14.605
|34.475
|129
|129
|% 100
|31.091
|30.503
|% 90
|Salihli
|% 35,91
|% 64,09
|38.757
|69.180
|122.786
|357
|357
|% 100
|109.945
|107.937
|% 90
|Sarıgöl
|% 33,13
|% 66,87
|8.233
|16.617
|28.285
|86
|86
|% 100
|25.488
|24.850
|% 90
|Saruhanlı
|% 40,89
|% 59,11
|15.209
|21.990
|41.601
|126
|126
|% 100
|38.098
|37.199
|% 92
|Selendi
|% 58,49
|% 41,51
|8.167
|5.795
|15.978
|80
|80
|% 100
|14.568
|13.962
|% 91
|Soma
|% 53,07
|% 46,93
|37.634
|33.279
|79.198
|247
|247
|% 100
|72.204
|70.913
|% 91
|Şehzadeler
|% 45,04
|% 54,96
|48.508
|59.191
|121.068
|325
|325
|% 100
|109.772
|107.699
|% 91
|Turgutlu
|% 45,42
|% 54,58
|45.079
|54.181
|113.525
|306
|306
|% 100
|101.189
|99.260
|% 89
|Yunusemre
|% 45,87
|% 54,13
|61.547
|72.644
|154.053
|426
|414
|% 97
|136.515
|134.191
|% 91