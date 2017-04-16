Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,67% 54,33414.429492.9301.031.6683.1563.137% 99927.036907.359% 90Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,81% 57,1947.80963.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 45,67% 54,33414.429492.9301.031.6683.1563.137% 99927.036907.359% 90
Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90
Akhisar% 42,81% 57,1947.80963.874128.281377370% 98113.917111.683% 91
Alaşehir% 40,73% 59,2726.73938.90475.046236236% 10067.34165.643% 90
Demirci% 65,54% 34,4617.4719.18430.462131131% 10027.45126.655% 90
Gölmarmara% 38,45% 61,553.8676.19011.2943939% 10010.27210.057% 91
Gördes% 62,33% 37,6712.5357.57722.8429090% 10020.81520.112% 91
Kırkağaç% 63,52% 36,4816.6239.54529.3659696% 10026.73126.168% 91
Köprübaşı% 50,73% 49,274.8064.66810.9056262% 10010.3499.474% 95
Kula% 52,12% 47,8815.89814.60534.475129129% 10031.09130.503% 90
Salihli% 35,91% 64,0938.75769.180122.786357357% 100109.945107.937% 90
Sarıgöl% 33,13% 66,878.23316.61728.2858686% 10025.48824.850% 90
Saruhanlı% 40,89% 59,1115.20921.99041.601126126% 10038.09837.199% 92
Selendi% 58,49% 41,518.1675.79515.9788080% 10014.56813.962% 91
Soma% 53,07% 46,9337.63433.27979.198247247% 10072.20470.913% 91
Şehzadeler% 45,04% 54,9648.50859.191121.068325325% 100109.772107.699% 91
Turgutlu% 45,42% 54,5845.07954.181113.525306306% 100101.18999.260% 89
Yunusemre% 45,87% 54,1361.54772.644154.053426414% 97136.515134.191% 91

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