Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,74% 54,26400.229474.7221.031.6683.1563.035% 96894.167874.951% 90Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,51% 57,4944.23059.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 45,74
|% 54,26
|400.229
|474.722
|1.031.668
|3.156
|3.035
|% 96
|894.167
|874.951
|% 90
|Ahmetli
|% 50,19
|% 49,81
|5.547
|5.506
|12.504
|43
|43
|% 100
|11.290
|11.053
|% 90
|Akhisar
|% 42,51
|% 57,49
|44.230
|59.815
|128.281
|377
|347
|% 92
|106.157
|104.045
|% 91
|Alaşehir
|% 40,64
|% 59,36
|26.640
|38.904
|75.046
|236
|236
|% 100
|67.234
|65.544
|% 90
|Demirci
|% 65,54
|% 34,46
|17.471
|9.184
|30.462
|131
|131
|% 100
|27.451
|26.655
|% 90
|Gölmarmara
|% 38,45
|% 61,55
|3.867
|6.190
|11.294
|39
|39
|% 100
|10.271
|10.057
|% 91
|Gördes
|% 62,33
|% 37,67
|12.533
|7.575
|22.842
|90
|90
|% 100
|20.808
|20.108
|% 91
|Kırkağaç
|% 62,51
|% 37,49
|15.736
|9.436
|29.365
|96
|92
|% 96
|25.709
|25.172
|% 91
|Köprübaşı
|% 51,86
|% 48,14
|4.297
|3.989
|10.905
|62
|54
|% 87
|9.133
|8.286
|% 97
|Kula
|% 52,13
|% 47,87
|15.898
|14.601
|34.475
|129
|129
|% 100
|31.061
|30.499
|% 90
|Salihli
|% 36,07
|% 63,93
|37.651
|66.746
|122.786
|357
|345
|% 97
|106.316
|104.397
|% 90
|Sarıgöl
|% 33,13
|% 66,87
|8.233
|16.616
|28.285
|86
|86
|% 100
|25.397
|24.849
|% 90
|Saruhanlı
|% 40,89
|% 59,11
|15.209
|21.990
|41.601
|126
|126
|% 100
|38.096
|37.199
|% 92
|Selendi
|% 58,49
|% 41,51
|8.167
|5.795
|15.978
|80
|80
|% 100
|14.848
|13.962
|% 93
|Soma
|% 53,07
|% 46,93
|37.635
|33.279
|79.198
|247
|245
|% 99
|72.199
|70.914
|% 91
|Şehzadeler
|% 45,04
|% 54,96
|47.010
|57.373
|121.068
|325
|316
|% 97
|106.394
|104.383
|% 90
|Turgutlu
|% 45,41
|% 54,59
|45.071
|54.188
|113.525
|306
|306
|% 100
|101.195
|99.259
|% 89
|Yunusemre
|% 46,42
|% 53,58
|55.034
|63.535
|154.053
|426
|370
|% 87
|120.608
|118.569
|% 91