Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,74% 54,26400.229474.7221.031.6683.1563.035% 96894.167874.951% 90Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,51% 57,4944.23059.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 45,74% 54,26400.229474.7221.031.6683.1563.035% 96894.167874.951% 90
Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90
Akhisar% 42,51% 57,4944.23059.815128.281377347% 92106.157104.045% 91
Alaşehir% 40,64% 59,3626.64038.90475.046236236% 10067.23465.544% 90
Demirci% 65,54% 34,4617.4719.18430.462131131% 10027.45126.655% 90
Gölmarmara% 38,45% 61,553.8676.19011.2943939% 10010.27110.057% 91
Gördes% 62,33% 37,6712.5337.57522.8429090% 10020.80820.108% 91
Kırkağaç% 62,51% 37,4915.7369.43629.3659692% 9625.70925.172% 91
Köprübaşı% 51,86% 48,144.2973.98910.9056254% 879.1338.286% 97
Kula% 52,13% 47,8715.89814.60134.475129129% 10031.06130.499% 90
Salihli% 36,07% 63,9337.65166.746122.786357345% 97106.316104.397% 90
Sarıgöl% 33,13% 66,878.23316.61628.2858686% 10025.39724.849% 90
Saruhanlı% 40,89% 59,1115.20921.99041.601126126% 10038.09637.199% 92
Selendi% 58,49% 41,518.1675.79515.9788080% 10014.84813.962% 93
Soma% 53,07% 46,9337.63533.27979.198247245% 9972.19970.914% 91
Şehzadeler% 45,04% 54,9647.01057.373121.068325316% 97106.394104.383% 90
Turgutlu% 45,41% 54,5945.07154.188113.525306306% 100101.19599.259% 89
Yunusemre% 46,42% 53,5855.03463.535154.053426370% 87120.608118.569% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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