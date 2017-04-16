Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,73% 54,27393.292466.6831.031.6683.1562.988% 95879.062859.975% 90Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,17% 57,8342.98458.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 45,73
|% 54,27
|393.292
|466.683
|1.031.668
|3.156
|2.988
|% 95
|879.062
|859.975
|% 90
|Ahmetli
|% 50,19
|% 49,81
|5.547
|5.506
|12.504
|43
|43
|% 100
|11.290
|11.053
|% 90
|Akhisar
|% 42,17
|% 57,83
|42.984
|58.951
|128.281
|377
|340
|% 90
|103.926
|101.935
|% 91
|Alaşehir
|% 40,65
|% 59,35
|26.641
|38.904
|75.046
|236
|236
|% 100
|67.235
|65.545
|% 90
|Demirci
|% 65,54
|% 34,46
|17.471
|9.186
|30.462
|131
|131
|% 100
|27.453
|26.657
|% 90
|Gölmarmara
|% 38,45
|% 61,55
|3.867
|6.190
|11.294
|39
|39
|% 100
|10.269
|10.057
|% 91
|Gördes
|% 62,33
|% 37,67
|12.533
|7.575
|22.842
|90
|90
|% 100
|20.808
|20.108
|% 91
|Kırkağaç
|% 62,24
|% 37,76
|15.534
|9.423
|29.365
|96
|91
|% 95
|25.480
|24.957
|% 91
|Köprübaşı
|% 50,67
|% 49,33
|4.033
|3.926
|10.905
|62
|51
|% 82
|8.808
|7.959
|% 97
|Kula
|% 52,13
|% 47,87
|15.898
|14.601
|34.475
|129
|129
|% 100
|31.054
|30.499
|% 90
|Salihli
|% 36,07
|% 63,93
|37.067
|65.691
|122.786
|357
|340
|% 95
|104.647
|102.758
|% 89
|Sarıgöl
|% 32,1
|% 67,9
|7.968
|16.856
|28.285
|86
|86
|% 100
|25.322
|24.824
|% 90
|Saruhanlı
|% 40,89
|% 59,11
|15.209
|21.990
|41.601
|126
|126
|% 100
|38.096
|37.199
|% 92
|Selendi
|% 58,49
|% 41,51
|8.167
|5.795
|15.978
|80
|80
|% 100
|14.941
|13.962
|% 94
|Soma
|% 53,17
|% 46,83
|37.332
|32.875
|79.198
|247
|243
|% 98
|71.479
|70.207
|% 91
|Şehzadeler
|% 45,14
|% 54,86
|46.063
|55.991
|121.068
|325
|309
|% 95
|104.249
|102.054
|% 91
|Turgutlu
|% 45,41
|% 54,59
|45.074
|54.189
|113.525
|306
|306
|% 100
|101.193
|99.263
|% 89
|Yunusemre
|% 46,79
|% 53,21
|51.904
|59.034
|154.053
|426
|348
|% 82
|112.812
|110.938
|% 91