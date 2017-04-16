Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,73% 54,27393.292466.6831.031.6683.1562.988% 95879.062859.975% 90Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,17% 57,8342.98458.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 45,73% 54,27393.292466.6831.031.6683.1562.988% 95879.062859.975% 90
Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90
Akhisar% 42,17% 57,8342.98458.951128.281377340% 90103.926101.935% 91
Alaşehir% 40,65% 59,3526.64138.90475.046236236% 10067.23565.545% 90
Demirci% 65,54% 34,4617.4719.18630.462131131% 10027.45326.657% 90
Gölmarmara% 38,45% 61,553.8676.19011.2943939% 10010.26910.057% 91
Gördes% 62,33% 37,6712.5337.57522.8429090% 10020.80820.108% 91
Kırkağaç% 62,24% 37,7615.5349.42329.3659691% 9525.48024.957% 91
Köprübaşı% 50,67% 49,334.0333.92610.9056251% 828.8087.959% 97
Kula% 52,13% 47,8715.89814.60134.475129129% 10031.05430.499% 90
Salihli% 36,07% 63,9337.06765.691122.786357340% 95104.647102.758% 89
Sarıgöl% 32,1% 67,97.96816.85628.2858686% 10025.32224.824% 90
Saruhanlı% 40,89% 59,1115.20921.99041.601126126% 10038.09637.199% 92
Selendi% 58,49% 41,518.1675.79515.9788080% 10014.94113.962% 94
Soma% 53,17% 46,8337.33232.87579.198247243% 9871.47970.207% 91
Şehzadeler% 45,14% 54,8646.06355.991121.068325309% 95104.249102.054% 91
Turgutlu% 45,41% 54,5945.07454.189113.525306306% 100101.19399.263% 89
Yunusemre% 46,79% 53,2151.90459.034154.053426348% 82112.812110.938% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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