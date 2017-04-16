Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,87% 54,13375.892443.5901.031.6683.1562.870% 91838.211819.482% 90Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,36% 57,6439.11153.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 45,87
|% 54,13
|375.892
|443.590
|1.031.668
|3.156
|2.870
|% 91
|838.211
|819.482
|% 90
|Ahmetli
|% 50,19
|% 49,81
|5.547
|5.506
|12.504
|43
|43
|% 100
|11.290
|11.053
|% 90
|Akhisar
|% 42,36
|% 57,64
|39.111
|53.218
|128.281
|377
|312
|% 83
|94.174
|92.329
|% 91
|Alaşehir
|% 40,65
|% 59,35
|26.641
|38.904
|75.046
|236
|236
|% 100
|67.219
|65.545
|% 90
|Demirci
|% 65,54
|% 34,46
|17.471
|9.186
|30.462
|131
|131
|% 100
|27.454
|26.657
|% 90
|Gölmarmara
|% 38,45
|% 61,55
|3.867
|6.190
|11.294
|39
|39
|% 100
|10.269
|10.057
|% 91
|Gördes
|% 62,33
|% 37,67
|12.533
|7.575
|22.842
|90
|90
|% 100
|20.805
|20.108
|% 91
|Kırkağaç
|% 62,58
|% 37,42
|15.582
|9.317
|29.365
|96
|91
|% 95
|25.422
|24.899
|% 91
|Köprübaşı
|% 51,08
|% 48,92
|3.922
|3.756
|10.905
|62
|50
|% 81
|8.522
|7.678
|% 97
|Kula
|% 52,13
|% 47,87
|15.898
|14.600
|34.475
|129
|129
|% 100
|31.032
|30.498
|% 90
|Salihli
|% 36,16
|% 63,84
|35.525
|62.723
|122.786
|357
|326
|% 91
|100.051
|98.248
|% 89
|Sarıgöl
|% 32,26
|% 67,74
|7.903
|16.593
|28.285
|86
|85
|% 99
|24.967
|24.496
|% 89
|Saruhanlı
|% 40,44
|% 59,56
|14.674
|21.615
|41.601
|126
|123
|% 98
|37.162
|36.289
|% 92
|Selendi
|% 58,49
|% 41,51
|8.167
|5.795
|15.978
|80
|80
|% 100
|15.083
|13.962
|% 94
|Soma
|% 53,07
|% 46,93
|36.511
|32.281
|79.198
|247
|238
|% 96
|70.218
|68.792
|% 91
|Şehzadeler
|% 45,19
|% 54,81
|45.807
|55.549
|121.068
|325
|307
|% 94
|103.574
|101.356
|% 91
|Turgutlu
|% 45,41
|% 54,59
|45.074
|54.189
|113.525
|306
|306
|% 100
|101.189
|99.263
|% 89
|Yunusemre
|% 47,2
|% 52,8
|41.659
|46.593
|154.053
|426
|284
|% 67
|89.780
|88.252
|% 92