Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 45,87% 54,13375.892443.5901.031.6683.1562.870% 91838.211819.482% 90Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,36% 57,6439.11153.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 45,87% 54,13375.892443.5901.031.6683.1562.870% 91838.211819.482% 90
Ahmetli% 50,19% 49,815.5475.50612.5044343% 10011.29011.053% 90
Akhisar% 42,36% 57,6439.11153.218128.281377312% 8394.17492.329% 91
Alaşehir% 40,65% 59,3526.64138.90475.046236236% 10067.21965.545% 90
Demirci% 65,54% 34,4617.4719.18630.462131131% 10027.45426.657% 90
Gölmarmara% 38,45% 61,553.8676.19011.2943939% 10010.26910.057% 91
Gördes% 62,33% 37,6712.5337.57522.8429090% 10020.80520.108% 91
Kırkağaç% 62,58% 37,4215.5829.31729.3659691% 9525.42224.899% 91
Köprübaşı% 51,08% 48,923.9223.75610.9056250% 818.5227.678% 97
Kula% 52,13% 47,8715.89814.60034.475129129% 10031.03230.498% 90
Salihli% 36,16% 63,8435.52562.723122.786357326% 91100.05198.248% 89
Sarıgöl% 32,26% 67,747.90316.59328.2858685% 9924.96724.496% 89
Saruhanlı% 40,44% 59,5614.67421.61541.601126123% 9837.16236.289% 92
Selendi% 58,49% 41,518.1675.79515.9788080% 10015.08313.962% 94
Soma% 53,07% 46,9336.51132.28179.198247238% 9670.21868.792% 91
Şehzadeler% 45,19% 54,8145.80755.549121.068325307% 94103.574101.356% 91
Turgutlu% 45,41% 54,5945.07454.189113.525306306% 100101.18999.263% 89
Yunusemre% 47,2% 52,841.65946.593154.053426284% 6789.78088.252% 92
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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