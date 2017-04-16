Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 46,23% 53,77356.523414.6631.031.6683.1562.722% 86789.464771.186% 90Ahmetli% 50,28% 49,725.5575.49612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,48% 57,5235.11047.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 46,23% 53,77356.523414.6631.031.6683.1562.722% 86789.464771.186% 90
Ahmetli% 50,28% 49,725.5575.49612.5044343% 10011.29011.053% 90
Akhisar% 42,48% 57,5235.11047.533128.281377283% 7584.43882.643% 91
Alaşehir% 40,65% 59,3526.64138.90475.046236236% 10067.21365.545% 90
Demirci% 65,55% 34,4517.4719.18230.462131131% 10027.45126.653% 90
Gölmarmara% 38,53% 61,473.8716.17611.2943939% 10010.25310.047% 91
Gördes% 62,43% 37,5712.5477.55222.8429090% 10020.79820.099% 91
Kırkağaç% 62,62% 37,3814.5988.71329.3659686% 9023.75323.311% 90
Köprübaşı% 50,8% 49,23.8463.72510.9056249% 798.4267.571% 98
Kula% 52,18% 47,8215.89814.56734.475129129% 10030.99330.465% 90
Salihli% 36,11% 63,8931.18155.164122.786357290% 8187.82486.345% 89
Sarıgöl% 33,68% 66,327.28214.34128.2858676% 8822.04521.623% 89
Saruhanlı% 41,22% 58,7814.09020.09041.601126116% 9234.98134.180% 92
Selendi% 58,5% 41,58.1685.79515.9788080% 10015.31513.963% 96
Soma% 53,05% 46,9534.30730.36479.198247223% 9066.03864.671% 91
Şehzadeler% 45,18% 54,8243.44852.716121.068325291% 9098.51796.164% 91
Turgutlu% 45,38% 54,6244.73153.849113.525306304% 99100.48598.580% 89
Yunusemre% 48,26% 51,7437.77740.496154.053426256% 6079.64478.273% 92
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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