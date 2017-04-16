Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 46,23% 53,77356.523414.6631.031.6683.1562.722% 86789.464771.186% 90Ahmetli% 50,28% 49,725.5575.49612.5044343% 10011.29011.053% 90Akhisar% 42,48% 57,5235.11047.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 46,23
|% 53,77
|356.523
|414.663
|1.031.668
|3.156
|2.722
|% 86
|789.464
|771.186
|% 90
|Ahmetli
|% 50,28
|% 49,72
|5.557
|5.496
|12.504
|43
|43
|% 100
|11.290
|11.053
|% 90
|Akhisar
|% 42,48
|% 57,52
|35.110
|47.533
|128.281
|377
|283
|% 75
|84.438
|82.643
|% 91
|Alaşehir
|% 40,65
|% 59,35
|26.641
|38.904
|75.046
|236
|236
|% 100
|67.213
|65.545
|% 90
|Demirci
|% 65,55
|% 34,45
|17.471
|9.182
|30.462
|131
|131
|% 100
|27.451
|26.653
|% 90
|Gölmarmara
|% 38,53
|% 61,47
|3.871
|6.176
|11.294
|39
|39
|% 100
|10.253
|10.047
|% 91
|Gördes
|% 62,43
|% 37,57
|12.547
|7.552
|22.842
|90
|90
|% 100
|20.798
|20.099
|% 91
|Kırkağaç
|% 62,62
|% 37,38
|14.598
|8.713
|29.365
|96
|86
|% 90
|23.753
|23.311
|% 90
|Köprübaşı
|% 50,8
|% 49,2
|3.846
|3.725
|10.905
|62
|49
|% 79
|8.426
|7.571
|% 98
|Kula
|% 52,18
|% 47,82
|15.898
|14.567
|34.475
|129
|129
|% 100
|30.993
|30.465
|% 90
|Salihli
|% 36,11
|% 63,89
|31.181
|55.164
|122.786
|357
|290
|% 81
|87.824
|86.345
|% 89
|Sarıgöl
|% 33,68
|% 66,32
|7.282
|14.341
|28.285
|86
|76
|% 88
|22.045
|21.623
|% 89
|Saruhanlı
|% 41,22
|% 58,78
|14.090
|20.090
|41.601
|126
|116
|% 92
|34.981
|34.180
|% 92
|Selendi
|% 58,5
|% 41,5
|8.168
|5.795
|15.978
|80
|80
|% 100
|15.315
|13.963
|% 96
|Soma
|% 53,05
|% 46,95
|34.307
|30.364
|79.198
|247
|223
|% 90
|66.038
|64.671
|% 91
|Şehzadeler
|% 45,18
|% 54,82
|43.448
|52.716
|121.068
|325
|291
|% 90
|98.517
|96.164
|% 91
|Turgutlu
|% 45,38
|% 54,62
|44.731
|53.849
|113.525
|306
|304
|% 99
|100.485
|98.580
|% 89
|Yunusemre
|% 48,26
|% 51,74
|37.777
|40.496
|154.053
|426
|256
|% 60
|79.644
|78.273
|% 92