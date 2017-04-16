Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 54% 46104.28188.8261.031.6683.156880% 28198.354193.107% 91Ahmetli% 54,71% 45,293.4242.83412.5044328% 656.3916.258% 91Akhisar% 55,33% 44,677.0385.682128.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 54% 46104.28188.8261.031.6683.156880% 28198.354193.107% 91
Ahmetli% 54,71% 45,293.4242.83412.5044328% 656.3916.258% 91
Akhisar% 55,33% 44,677.0385.682128.28137765% 1713.08712.720% 93
Alaşehir% 44,39% 55,617.6549.58775.04623677% 3317.68517.241% 89
Demirci% 66,18% 33,829.3854.79530.46213171% 5414.55614.180% 90
Gölmarmara% 44,99% 55,011.9182.34511.2943921% 544.3514.263% 93
Gördes% 62,14% 37,867.6094.63622.8429058% 6412.65112.245% 91
Kırkağaç% 67,41% 32,596.9303.35129.3659642% 4410.44010.281% 90
Köprübaşı% 65,01% 34,991.62487410.9056226% 422.7602.498% 100
Kula% 56,87% 43,138.2886.28634.47512969% 5314.70514.574% 90
Salihli% 39,79% 60,216.69110.124122.78635767% 1917.05016.815% 89
Sarıgöl% 44,17% 55,832.1352.69928.2858621% 244.9184.834% 89
Saruhanlı% 46,26% 53,742.3572.73841.60112621% 175.2065.095% 91
Selendi% 56,84% 43,164.8483.68115.9788054% 689.6618.529% 99
Soma% 54,58% 45,4212.20510.15679.19824788% 3622.76622.361% 89
Şehzadeler% 53,11% 46,895.8515.165121.06832540% 1211.33911.016% 89
Turgutlu% 48,19% 51,819.98710.739113.52530676% 2521.15420.726% 87
Yunusemre% 66,91% 33,096.3373.134154.05342656% 139.6349.471% 95
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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