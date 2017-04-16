Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 54% 46104.28188.8261.031.6683.156880% 28198.354193.107% 91Ahmetli% 54,71% 45,293.4242.83412.5044328% 656.3916.258% 91Akhisar% 55,33% 44,677.0385.682128.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 54
|% 46
|104.281
|88.826
|1.031.668
|3.156
|880
|% 28
|198.354
|193.107
|% 91
|Ahmetli
|% 54,71
|% 45,29
|3.424
|2.834
|12.504
|43
|28
|% 65
|6.391
|6.258
|% 91
|Akhisar
|% 55,33
|% 44,67
|7.038
|5.682
|128.281
|377
|65
|% 17
|13.087
|12.720
|% 93
|Alaşehir
|% 44,39
|% 55,61
|7.654
|9.587
|75.046
|236
|77
|% 33
|17.685
|17.241
|% 89
|Demirci
|% 66,18
|% 33,82
|9.385
|4.795
|30.462
|131
|71
|% 54
|14.556
|14.180
|% 90
|Gölmarmara
|% 44,99
|% 55,01
|1.918
|2.345
|11.294
|39
|21
|% 54
|4.351
|4.263
|% 93
|Gördes
|% 62,14
|% 37,86
|7.609
|4.636
|22.842
|90
|58
|% 64
|12.651
|12.245
|% 91
|Kırkağaç
|% 67,41
|% 32,59
|6.930
|3.351
|29.365
|96
|42
|% 44
|10.440
|10.281
|% 90
|Köprübaşı
|% 65,01
|% 34,99
|1.624
|874
|10.905
|62
|26
|% 42
|2.760
|2.498
|% 100
|Kula
|% 56,87
|% 43,13
|8.288
|6.286
|34.475
|129
|69
|% 53
|14.705
|14.574
|% 90
|Salihli
|% 39,79
|% 60,21
|6.691
|10.124
|122.786
|357
|67
|% 19
|17.050
|16.815
|% 89
|Sarıgöl
|% 44,17
|% 55,83
|2.135
|2.699
|28.285
|86
|21
|% 24
|4.918
|4.834
|% 89
|Saruhanlı
|% 46,26
|% 53,74
|2.357
|2.738
|41.601
|126
|21
|% 17
|5.206
|5.095
|% 91
|Selendi
|% 56,84
|% 43,16
|4.848
|3.681
|15.978
|80
|54
|% 68
|9.661
|8.529
|% 99
|Soma
|% 54,58
|% 45,42
|12.205
|10.156
|79.198
|247
|88
|% 36
|22.766
|22.361
|% 89
|Şehzadeler
|% 53,11
|% 46,89
|5.851
|5.165
|121.068
|325
|40
|% 12
|11.339
|11.016
|% 89
|Turgutlu
|% 48,19
|% 51,81
|9.987
|10.739
|113.525
|306
|76
|% 25
|21.154
|20.726
|% 87
|Yunusemre
|% 66,91
|% 33,09
|6.337
|3.134
|154.053
|426
|56
|% 13
|9.634
|9.471
|% 95