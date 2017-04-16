Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 58,66% 41,3455.68939.2521.031.6683.156517% 1697.87094.941% 91Ahmetli% 58,6% 41,42.3821.68312.5044319% 444.1644.065% 92Akhisar% 64,28% 35,724.3082.394128.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 58,66
|% 41,34
|55.689
|39.252
|1.031.668
|3.156
|517
|% 16
|97.870
|94.941
|% 91
|Ahmetli
|% 58,6
|% 41,4
|2.382
|1.683
|12.504
|43
|19
|% 44
|4.164
|4.065
|% 92
|Akhisar
|% 64,28
|% 35,72
|4.308
|2.394
|128.281
|377
|41
|% 11
|6.927
|6.702
|% 94
|Alaşehir
|% 47,65
|% 52,35
|4.302
|4.727
|75.046
|236
|46
|% 19
|9.285
|9.029
|% 90
|Demirci
|% 66,16
|% 33,84
|6.179
|3.161
|30.462
|131
|53
|% 40
|9.742
|9.340
|% 90
|Gölmarmara
|% 49,65
|% 50,35
|1.215
|1.232
|11.294
|39
|15
|% 38
|2.514
|2.447
|% 93
|Gördes
|% 64,74
|% 35,26
|4.032
|2.196
|22.842
|90
|36
|% 40
|6.430
|6.228
|% 92
|Kırkağaç
|% 66,34
|% 33,66
|4.373
|2.219
|29.365
|96
|29
|% 30
|6.683
|6.592
|% 89
|Köprübaşı
|% 74,76
|% 25,24
|773
|261
|10.905
|62
|12
|% 19
|1.120
|1.034
|% 99
|Kula
|% 56,88
|% 43,12
|5.945
|4.506
|34.475
|129
|52
|% 40
|10.529
|10.451
|% 90
|Salihli
|% 46,91
|% 53,09
|3.305
|3.741
|122.786
|357
|33
|% 9
|7.131
|7.046
|% 89
|Sarıgöl
|% 48,97
|% 51,03
|1.074
|1.119
|28.285
|86
|12
|% 14
|2.227
|2.193
|% 91
|Saruhanlı
|% 50,82
|% 49,18
|899
|870
|41.601
|126
|9
|% 7
|1.817
|1.769
|% 91
|Selendi
|% 58,47
|% 41,53
|2.914
|2.070
|15.978
|80
|34
|% 42
|5.719
|4.984
|% 99
|Soma
|% 57,85
|% 42,15
|4.785
|3.487
|79.198
|247
|40
|% 16
|8.437
|8.272
|% 89
|Şehzadeler
|% 57,59
|% 42,41
|2.204
|1.623
|121.068
|325
|17
|% 5
|3.978
|3.827
|% 87
|Turgutlu
|% 56,32
|% 43,68
|3.548
|2.752
|113.525
|306
|30
|% 10
|6.440
|6.300
|% 90
|Yunusemre
|% 74,02
|% 25,98
|3.451
|1.211
|154.053
|426
|39
|% 9
|4.727
|4.662
|% 93