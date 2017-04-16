Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 58,66% 41,3455.68939.2521.031.6683.156517% 1697.87094.941% 91Ahmetli% 58,6% 41,42.3821.68312.5044319% 444.1644.065% 92Akhisar% 64,28% 35,724.3082.394128.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 58,66% 41,3455.68939.2521.031.6683.156517% 1697.87094.941% 91
Ahmetli% 58,6% 41,42.3821.68312.5044319% 444.1644.065% 92
Akhisar% 64,28% 35,724.3082.394128.28137741% 116.9276.702% 94
Alaşehir% 47,65% 52,354.3024.72775.04623646% 199.2859.029% 90
Demirci% 66,16% 33,846.1793.16130.46213153% 409.7429.340% 90
Gölmarmara% 49,65% 50,351.2151.23211.2943915% 382.5142.447% 93
Gördes% 64,74% 35,264.0322.19622.8429036% 406.4306.228% 92
Kırkağaç% 66,34% 33,664.3732.21929.3659629% 306.6836.592% 89
Köprübaşı% 74,76% 25,2477326110.9056212% 191.1201.034% 99
Kula% 56,88% 43,125.9454.50634.47512952% 4010.52910.451% 90
Salihli% 46,91% 53,093.3053.741122.78635733% 97.1317.046% 89
Sarıgöl% 48,97% 51,031.0741.11928.2858612% 142.2272.193% 91
Saruhanlı% 50,82% 49,1889987041.6011269% 71.8171.769% 91
Selendi% 58,47% 41,532.9142.07015.9788034% 425.7194.984% 99
Soma% 57,85% 42,154.7853.48779.19824740% 168.4378.272% 89
Şehzadeler% 57,59% 42,412.2041.623121.06832517% 53.9783.827% 87
Turgutlu% 56,32% 43,683.5482.752113.52530630% 106.4406.300% 90
Yunusemre% 74,02% 25,983.4511.211154.05342639% 94.7274.662% 93
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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