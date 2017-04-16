Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 62,46% 37,5418.50511.1201.031.6683.156221% 730.62129.625% 90Ahmetli% 59,43% 40,5779454212.504439% 211.3811.336% 92Akhisar% 62,19% 37,811.8821.144128.28137723% 63.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 62,46
|% 37,54
|18.505
|11.120
|1.031.668
|3.156
|221
|% 7
|30.621
|29.625
|% 90
|Ahmetli
|% 59,43
|% 40,57
|794
|542
|12.504
|43
|9
|% 21
|1.381
|1.336
|% 92
|Akhisar
|% 62,19
|% 37,81
|1.882
|1.144
|128.281
|377
|23
|% 6
|3.105
|3.026
|% 94
|Alaşehir
|% 51,63
|% 48,37
|1.298
|1.216
|75.046
|236
|16
|% 7
|2.573
|2.514
|% 94
|Demirci
|% 63,51
|% 36,49
|1.601
|920
|30.462
|131
|21
|% 16
|2.721
|2.521
|% 89
|Gölmarmara
|% 59,79
|% 40,21
|504
|339
|11.294
|39
|7
|% 18
|866
|843
|% 95
|Gördes
|% 71,72
|% 28,28
|1.055
|416
|22.842
|90
|13
|% 14
|1.531
|1.471
|% 94
|Kırkağaç
|% 74,76
|% 25,24
|1.546
|522
|29.365
|96
|11
|% 11
|2.092
|2.068
|% 87
|Köprübaşı
|% 0
|% 0
|0
|0
|10.905
|62
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kula
|% 58,84
|% 41,16
|1.405
|983
|34.475
|129
|18
|% 14
|2.435
|2.388
|% 82
|Salihli
|% 48,48
|% 51,52
|1.480
|1.573
|122.786
|357
|18
|% 5
|3.089
|3.053
|% 90
|Sarıgöl
|% 54,58
|% 45,42
|572
|476
|28.285
|86
|8
|% 9
|1.056
|1.048
|% 91
|Saruhanlı
|% 62,28
|% 37,72
|312
|189
|41.601
|126
|4
|% 3
|511
|501
|% 94
|Selendi
|% 68,82
|% 31,18
|1.046
|474
|15.978
|80
|14
|% 18
|1.747
|1.520
|% 98
|Soma
|% 63,58
|% 36,42
|1.662
|952
|79.198
|247
|17
|% 7
|2.679
|2.614
|% 93
|Şehzadeler
|% 57,24
|% 42,76
|656
|490
|121.068
|325
|7
|% 2
|1.177
|1.146
|% 75
|Turgutlu
|% 67,95
|% 32,05
|899
|424
|113.525
|306
|10
|% 3
|1.369
|1.323
|% 92
|Yunusemre
|% 79,58
|% 20,42
|1.793
|460
|154.053
|426
|25
|% 6
|2.289
|2.253
|% 91