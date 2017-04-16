Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 62,46% 37,5418.50511.1201.031.6683.156221% 730.62129.625% 90Ahmetli% 59,43% 40,5779454212.504439% 211.3811.336% 92Akhisar% 62,19% 37,811.8821.144128.28137723% 63.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 62,46% 37,5418.50511.1201.031.6683.156221% 730.62129.625% 90
Ahmetli% 59,43% 40,5779454212.504439% 211.3811.336% 92
Akhisar% 62,19% 37,811.8821.144128.28137723% 63.1053.026% 94
Alaşehir% 51,63% 48,371.2981.21675.04623616% 72.5732.514% 94
Demirci% 63,51% 36,491.60192030.46213121% 162.7212.521% 89
Gölmarmara% 59,79% 40,2150433911.294397% 18866843% 95
Gördes% 71,72% 28,281.05541622.8429013% 141.5311.471% 94
Kırkağaç% 74,76% 25,241.54652229.3659611% 112.0922.068% 87
Köprübaşı% 0% 00010.905620% 000% 0
Kula% 58,84% 41,161.40598334.47512918% 142.4352.388% 82
Salihli% 48,48% 51,521.4801.573122.78635718% 53.0893.053% 90
Sarıgöl% 54,58% 45,4257247628.285868% 91.0561.048% 91
Saruhanlı% 62,28% 37,7231218941.6011264% 3511501% 94
Selendi% 68,82% 31,181.04647415.9788014% 181.7471.520% 98
Soma% 63,58% 36,421.66295279.19824717% 72.6792.614% 93
Şehzadeler% 57,24% 42,76656490121.0683257% 21.1771.146% 75
Turgutlu% 67,95% 32,05899424113.52530610% 31.3691.323% 92
Yunusemre% 79,58% 20,421.793460154.05342625% 62.2892.253% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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