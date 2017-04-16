Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 70,08% 29,922.5701.0971.031.6683.15652% 23.7683.667% 93Ahmetli% 75% 2515512.504431% 22020% 125Akhisar% 75% 2512040128.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 70,08
|% 29,92
|2.570
|1.097
|1.031.668
|3.156
|52
|% 2
|3.768
|3.667
|% 93
|Ahmetli
|% 75
|% 25
|15
|5
|12.504
|43
|1
|% 2
|20
|20
|% 125
|Akhisar
|% 75
|% 25
|120
|40
|128.281
|377
|3
|% 1
|168
|160
|% 96
|Alaşehir
|% 64,64
|% 35,36
|170
|93
|75.046
|236
|3
|% 1
|270
|263
|% 96
|Demirci
|% 83,53
|% 16,47
|553
|109
|30.462
|131
|10
|% 8
|676
|662
|% 93
|Gölmarmara
|% 68,63
|% 31,37
|35
|16
|11.294
|39
|1
|% 3
|51
|51
|% 100
|Gördes
|% 0
|% 0
|0
|0
|22.842
|90
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kırkağaç
|% 0
|% 0
|0
|0
|29.365
|96
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Köprübaşı
|% 0
|% 0
|0
|0
|10.905
|62
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kula
|% 68,26
|% 31,74
|372
|173
|34.475
|129
|6
|% 5
|560
|545
|% 82
|Salihli
|% 51,74
|% 48,26
|149
|139
|122.786
|357
|3
|% 1
|290
|288
|% 90
|Sarıgöl
|% 56,79
|% 43,21
|46
|35
|28.285
|86
|2
|% 2
|81
|81
|% 85
|Saruhanlı
|% 76,74
|% 23,26
|66
|20
|41.601
|126
|1
|% 1
|91
|86
|% 95
|Selendi
|% 61,58
|% 38,42
|226
|141
|15.978
|80
|5
|% 6
|394
|367
|% 92
|Soma
|% 76,9
|% 23,1
|233
|70
|79.198
|247
|5
|% 2
|315
|303
|% 98
|Şehzadeler
|% 0
|% 0
|0
|0
|121.068
|325
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Turgutlu
|% 60,84
|% 39,16
|160
|103
|113.525
|306
|3
|% 1
|264
|263
|% 94
|Yunusemre
|% 73,53
|% 26,47
|425
|153
|154.053
|426
|9
|% 2
|588
|578
|% 102