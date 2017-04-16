Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 70,08% 29,922.5701.0971.031.6683.15652% 23.7683.667% 93Ahmetli% 75% 2515512.504431% 22020% 125Akhisar% 75% 2512040128.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 70,08% 29,922.5701.0971.031.6683.15652% 23.7683.667% 93
Ahmetli% 75% 2515512.504431% 22020% 125
Akhisar% 75% 2512040128.2813773% 1168160% 96
Alaşehir% 64,64% 35,361709375.0462363% 1270263% 96
Demirci% 83,53% 16,4755310930.46213110% 8676662% 93
Gölmarmara% 68,63% 31,37351611.294391% 35151% 100
Gördes% 0% 00022.842900% 000% 0
Kırkağaç% 0% 00029.365960% 000% 0
Köprübaşı% 0% 00010.905620% 000% 0
Kula% 68,26% 31,7437217334.4751296% 5560545% 82
Salihli% 51,74% 48,26149139122.7863573% 1290288% 90
Sarıgöl% 56,79% 43,21463528.285862% 28181% 85
Saruhanlı% 76,74% 23,26662041.6011261% 19186% 95
Selendi% 61,58% 38,4222614115.978805% 6394367% 92
Soma% 76,9% 23,12337079.1982475% 2315303% 98
Şehzadeler% 0% 000121.0683250% 000% 0
Turgutlu% 60,84% 39,16160103113.5253063% 1264263% 94
Yunusemre% 73,53% 26,47425153154.0534269% 2588578% 102
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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