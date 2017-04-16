Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 69,59% 30,41323.672141.430543.7421.8321.832% 100471.958465.102% 87Akçadağ% 57,97% 42,0310.1067.32620.482103103% 10017.61317.432% 86Arapgir% 56,95% 43,053.6812.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Malatya% 69,59% 30,41323.672141.430543.7421.8321.832% 100471.958465.102% 87
Akçadağ% 57,97% 42,0310.1067.32620.482103103% 10017.61317.432% 86
Arapgir% 56,95% 43,053.6812.7837.8596969% 1006.5786.464% 84
Arguvan% 21,52% 78,481.1424.1656.1624949% 1005.3585.307% 87
Battalgazi% 75,95% 24,05134.20142.488206.159561561% 100179.148176.689% 87
Darende% 81,08% 18,9212.2622.86118.6189393% 10015.29415.123% 82
Doğanşehir% 56,2% 43,813.58210.58528.3149393% 10024.63124.167% 87
Doğanyol% 82,96% 17,041.8553812.9961818% 1002.2712.236% 76
Hekimhan% 40,82% 59,184.7796.92914.0818585% 10011.85311.708% 84
Kale% 91,88% 8,123.7213294.1742929% 1004.0794.050% 98
Kuluncak% 66,9% 33,13.0931.5305.6733232% 1004.9004.623% 86
Pütürge% 88,83% 11,178.0431.01111.1279090% 1009.1349.054% 82
Yazıhan% 65,31% 34,695.2412.7849.5424343% 1008.1248.025% 85
Yeşilyurt% 67,67% 32,33121.96658.258208.555567567% 100182.975180.224% 88

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