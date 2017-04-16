Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 69,73% 30,27323.929140.622543.7421.8321.832% 100471.780464.551% 87Akçadağ% 57,97% 42,0310.1067.32620.482103103% 10017.61317.432% 86Arapgir% 56,95% 43,053.6812.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Malatya
|% 69,73
|% 30,27
|323.929
|140.622
|543.742
|1.832
|1.832
|% 100
|471.780
|464.551
|% 87
|Akçadağ
|% 57,97
|% 42,03
|10.106
|7.326
|20.482
|103
|103
|% 100
|17.613
|17.432
|% 86
|Arapgir
|% 56,95
|% 43,05
|3.681
|2.783
|7.859
|69
|69
|% 100
|6.578
|6.464
|% 84
|Arguvan
|% 22,71
|% 77,29
|1.141
|3.884
|6.162
|49
|49
|% 100
|5.074
|5.025
|% 82
|Battalgazi
|% 75,95
|% 24,05
|134.201
|42.488
|206.159
|561
|561
|% 100
|179.148
|176.689
|% 87
|Darende
|% 81,08
|% 18,92
|12.262
|2.861
|18.618
|93
|93
|% 100
|15.294
|15.123
|% 82
|Doğanşehir
|% 56,2
|% 43,8
|13.582
|10.585
|28.314
|93
|93
|% 100
|24.631
|24.167
|% 87
|Doğanyol
|% 82,95
|% 17,05
|1.853
|381
|2.996
|18
|18
|% 100
|2.260
|2.234
|% 75
|Hekimhan
|% 40,62
|% 59,38
|4.679
|6.839
|14.081
|85
|85
|% 100
|11.664
|11.518
|% 83
|Kale
|% 91,88
|% 8,12
|3.721
|329
|4.174
|29
|29
|% 100
|4.079
|4.050
|% 98
|Kuluncak
|% 66,26
|% 33,74
|3.056
|1.556
|5.673
|32
|32
|% 100
|5.378
|4.612
|% 95
|Pütürge
|% 88,83
|% 11,17
|8.043
|1.011
|11.127
|90
|90
|% 100
|9.134
|9.054
|% 82
|Yazıhan
|% 65,31
|% 34,69
|5.241
|2.784
|9.542
|43
|43
|% 100
|8.124
|8.025
|% 85
|Yeşilyurt
|% 67,92
|% 32,08
|122.363
|57.795
|208.555
|567
|567
|% 100
|182.803
|180.158
|% 88