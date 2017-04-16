Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 70,99% 29,01297.367121.506543.7421.8321.679% 92425.980418.873% 87Akçadağ% 64,51% 35,499.8185.40220.48210389% 8615.72415.220% 88Arapgir% 57,32% 42,683.7042.7587.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Malatya% 70,99% 29,01297.367121.506543.7421.8321.679% 92425.980418.873% 87
Akçadağ% 64,51% 35,499.8185.40220.48210389% 8615.72415.220% 88
Arapgir% 57,32% 42,683.7042.7587.8596969% 1006.5656.462% 84
Arguvan% 25,76% 74,241.0653.0706.1624942% 864.1784.135% 81
Battalgazi% 76,08% 23,92130.22940.943206.159561544% 97173.652171.172% 87
Darende% 81,12% 18,8812.2802.85918.6189393% 10015.26015.139% 82
Doğanşehir% 53,77% 46,2311.5869.96128.3149383% 8921.93921.547% 87
Doğanyol% 82,95% 17,051.8533812.9961818% 1002.2602.234% 75
Hekimhan% 40,68% 59,324.6816.82714.0818585% 10011.63411.508% 83
Kale% 92,39% 7,613.7153064.1742929% 1004.0394.021% 97
Kuluncak% 66,21% 33,793.0551.5595.6733232% 1005.6734.614% 100
Pütürge% 89,02% 10,988.04699211.1279090% 1009.1139.038% 82
Yazıhan% 62,9% 37,15.0472.9779.5424343% 1008.1228.024% 85
Yeşilyurt% 70,18% 29,82102.28843.471208.555567462% 81147.821145.759% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Battalgazi, Doğanşehir, Yeşilyurt, Kuluncak, Hekimhan, Doğanyol, Darende, Arguvan, Arapgir