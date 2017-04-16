Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 70,99% 29,01297.367121.506543.7421.8321.679% 92425.980418.873% 87Akçadağ% 64,51% 35,499.8185.40220.48210389% 8615.72415.220% 88Arapgir% 57,32% 42,683.7042.7587.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Malatya
|% 70,99
|% 29,01
|297.367
|121.506
|543.742
|1.832
|1.679
|% 92
|425.980
|418.873
|% 87
|Akçadağ
|% 64,51
|% 35,49
|9.818
|5.402
|20.482
|103
|89
|% 86
|15.724
|15.220
|% 88
|Arapgir
|% 57,32
|% 42,68
|3.704
|2.758
|7.859
|69
|69
|% 100
|6.565
|6.462
|% 84
|Arguvan
|% 25,76
|% 74,24
|1.065
|3.070
|6.162
|49
|42
|% 86
|4.178
|4.135
|% 81
|Battalgazi
|% 76,08
|% 23,92
|130.229
|40.943
|206.159
|561
|544
|% 97
|173.652
|171.172
|% 87
|Darende
|% 81,12
|% 18,88
|12.280
|2.859
|18.618
|93
|93
|% 100
|15.260
|15.139
|% 82
|Doğanşehir
|% 53,77
|% 46,23
|11.586
|9.961
|28.314
|93
|83
|% 89
|21.939
|21.547
|% 87
|Doğanyol
|% 82,95
|% 17,05
|1.853
|381
|2.996
|18
|18
|% 100
|2.260
|2.234
|% 75
|Hekimhan
|% 40,68
|% 59,32
|4.681
|6.827
|14.081
|85
|85
|% 100
|11.634
|11.508
|% 83
|Kale
|% 92,39
|% 7,61
|3.715
|306
|4.174
|29
|29
|% 100
|4.039
|4.021
|% 97
|Kuluncak
|% 66,21
|% 33,79
|3.055
|1.559
|5.673
|32
|32
|% 100
|5.673
|4.614
|% 100
|Pütürge
|% 89,02
|% 10,98
|8.046
|992
|11.127
|90
|90
|% 100
|9.113
|9.038
|% 82
|Yazıhan
|% 62,9
|% 37,1
|5.047
|2.977
|9.542
|43
|43
|% 100
|8.122
|8.024
|% 85
|Yeşilyurt
|% 70,18
|% 29,82
|102.288
|43.471
|208.555
|567
|462
|% 81
|147.821
|145.759
|% 87