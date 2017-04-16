Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 71,49% 28,51266.703106.379543.7421.8321.514% 83379.769373.082% 87Akçadağ% 70,36% 29,649.4673.98920.48210377% 7514.12213.456% 89Arapgir% 57,32% 42,683.7042.7587.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Malatya% 71,49% 28,51266.703106.379543.7421.8321.514% 83379.769373.082% 87
Akçadağ% 70,36% 29,649.4673.98920.48210377% 7514.12213.456% 89
Arapgir% 57,32% 42,683.7042.7587.8596969% 1006.5656.462% 84
Arguvan% 27,55% 72,451.0252.6956.1624937% 763.7623.720% 80
Battalgazi% 76,2% 23,8120.30737.573206.159561503% 90160.249157.880% 87
Darende% 81,12% 18,8812.2802.85918.6189393% 10015.26015.139% 82
Doğanşehir% 52,29% 47,719.9689.09428.3149374% 8019.41619.062% 87
Doğanyol% 82,95% 17,051.8533812.9961818% 1002.2602.234% 75
Hekimhan% 40,68% 59,324.6826.82814.0818585% 10011.64311.510% 83
Kale% 92,39% 7,613.7153064.1742929% 1004.0394.021% 97
Kuluncak% 66,21% 33,793.0551.5595.6733232% 1005.6734.614% 100
Pütürge% 87,26% 12,746.35592811.1279071% 797.3477.283% 81
Yazıhan% 62,9% 37,15.0472.9779.5424343% 1008.1228.024% 85
Yeşilyurt% 71,23% 28,7785.24534.432208.555567383% 68121.311119.677% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Battalgazi, Doğanşehir, Yeşilyurt, Kuluncak, Hekimhan, Doğanyol, Darende, Arguvan, Arapgir