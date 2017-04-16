Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 71,49% 28,51266.703106.379543.7421.8321.514% 83379.769373.082% 87Akçadağ% 70,36% 29,649.4673.98920.48210377% 7514.12213.456% 89Arapgir% 57,32% 42,683.7042.7587.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Malatya
|% 71,49
|% 28,51
|266.703
|106.379
|543.742
|1.832
|1.514
|% 83
|379.769
|373.082
|% 87
|Akçadağ
|% 70,36
|% 29,64
|9.467
|3.989
|20.482
|103
|77
|% 75
|14.122
|13.456
|% 89
|Arapgir
|% 57,32
|% 42,68
|3.704
|2.758
|7.859
|69
|69
|% 100
|6.565
|6.462
|% 84
|Arguvan
|% 27,55
|% 72,45
|1.025
|2.695
|6.162
|49
|37
|% 76
|3.762
|3.720
|% 80
|Battalgazi
|% 76,2
|% 23,8
|120.307
|37.573
|206.159
|561
|503
|% 90
|160.249
|157.880
|% 87
|Darende
|% 81,12
|% 18,88
|12.280
|2.859
|18.618
|93
|93
|% 100
|15.260
|15.139
|% 82
|Doğanşehir
|% 52,29
|% 47,71
|9.968
|9.094
|28.314
|93
|74
|% 80
|19.416
|19.062
|% 87
|Doğanyol
|% 82,95
|% 17,05
|1.853
|381
|2.996
|18
|18
|% 100
|2.260
|2.234
|% 75
|Hekimhan
|% 40,68
|% 59,32
|4.682
|6.828
|14.081
|85
|85
|% 100
|11.643
|11.510
|% 83
|Kale
|% 92,39
|% 7,61
|3.715
|306
|4.174
|29
|29
|% 100
|4.039
|4.021
|% 97
|Kuluncak
|% 66,21
|% 33,79
|3.055
|1.559
|5.673
|32
|32
|% 100
|5.673
|4.614
|% 100
|Pütürge
|% 87,26
|% 12,74
|6.355
|928
|11.127
|90
|71
|% 79
|7.347
|7.283
|% 81
|Yazıhan
|% 62,9
|% 37,1
|5.047
|2.977
|9.542
|43
|43
|% 100
|8.122
|8.024
|% 85
|Yeşilyurt
|% 71,23
|% 28,77
|85.245
|34.432
|208.555
|567
|383
|% 68
|121.311
|119.677
|% 87