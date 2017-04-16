Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 71,92% 28,08217.20184.810543.7421.8321.273% 69307.924302.011% 87Akçadağ% 71,02% 28,987.8333.19720.48210363% 6111.79911.030% 91Arapgir% 58,54% 41,463.7592.6627.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Malatya% 71,92% 28,08217.20184.810543.7421.8321.273% 69307.924302.011% 87
Akçadağ% 71,02% 28,987.8333.19720.48210363% 6111.79911.030% 91
Arapgir% 58,54% 41,463.7592.6627.8596969% 1006.5226.421% 83
Arguvan% 28,16% 71,849962.5416.1624934% 693.5793.537% 79
Battalgazi% 77,15% 22,8599.34029.423206.159561416% 74130.773128.763% 87
Darende% 81,06% 18,9412.1602.84218.6189390% 9715.12215.002% 82
Doğanşehir% 53,35% 46,658.5267.45428.3149364% 6916.27315.980% 87
Doğanyol% 82,95% 17,051.8533812.9961818% 1002.2602.234% 75
Hekimhan% 41,61% 58,394.5486.38314.0818579% 9311.05610.931% 83
Kale% 92,39% 7,613.7153064.1742929% 1004.0394.021% 97
Kuluncak% 66,21% 33,793.0551.5595.6733232% 1005.6734.614% 100
Pütürge% 86,49% 13,514.98177811.1279055% 615.8085.759% 83
Yazıhan% 62,9% 37,15.0472.9779.5424343% 1008.1228.024% 85
Yeşilyurt% 71,64% 28,3661.38824.307208.555567281% 5086.89885.695% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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