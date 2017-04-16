Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Malatya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMalatya% 71,92% 28,08217.20184.810543.7421.8321.273% 69307.924302.011% 87Akçadağ% 71,02% 28,987.8333.19720.48210363% 6111.79911.030% 91Arapgir% 58,54% 41,463.7592.6627.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Malatya
|% 71,92
|% 28,08
|217.201
|84.810
|543.742
|1.832
|1.273
|% 69
|307.924
|302.011
|% 87
|Akçadağ
|% 71,02
|% 28,98
|7.833
|3.197
|20.482
|103
|63
|% 61
|11.799
|11.030
|% 91
|Arapgir
|% 58,54
|% 41,46
|3.759
|2.662
|7.859
|69
|69
|% 100
|6.522
|6.421
|% 83
|Arguvan
|% 28,16
|% 71,84
|996
|2.541
|6.162
|49
|34
|% 69
|3.579
|3.537
|% 79
|Battalgazi
|% 77,15
|% 22,85
|99.340
|29.423
|206.159
|561
|416
|% 74
|130.773
|128.763
|% 87
|Darende
|% 81,06
|% 18,94
|12.160
|2.842
|18.618
|93
|90
|% 97
|15.122
|15.002
|% 82
|Doğanşehir
|% 53,35
|% 46,65
|8.526
|7.454
|28.314
|93
|64
|% 69
|16.273
|15.980
|% 87
|Doğanyol
|% 82,95
|% 17,05
|1.853
|381
|2.996
|18
|18
|% 100
|2.260
|2.234
|% 75
|Hekimhan
|% 41,61
|% 58,39
|4.548
|6.383
|14.081
|85
|79
|% 93
|11.056
|10.931
|% 83
|Kale
|% 92,39
|% 7,61
|3.715
|306
|4.174
|29
|29
|% 100
|4.039
|4.021
|% 97
|Kuluncak
|% 66,21
|% 33,79
|3.055
|1.559
|5.673
|32
|32
|% 100
|5.673
|4.614
|% 100
|Pütürge
|% 86,49
|% 13,51
|4.981
|778
|11.127
|90
|55
|% 61
|5.808
|5.759
|% 83
|Yazıhan
|% 62,9
|% 37,1
|5.047
|2.977
|9.542
|43
|43
|% 100
|8.122
|8.024
|% 85
|Yeşilyurt
|% 71,64
|% 28,36
|61.388
|24.307
|208.555
|567
|281
|% 50
|86.898
|85.695
|% 88