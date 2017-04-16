Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 70,27% 29,73261.037110.462421.0281.5151.515% 100379.301371.499% 90Merkez% 68,81% 31,19109.42049.601178.832557557% 100161.778159.021% 90Altıntaş% 73,93% 26,077.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kütahya
|% 70,27
|% 29,73
|261.037
|110.462
|421.028
|1.515
|1.515
|% 100
|379.301
|371.499
|% 90
|Merkez
|% 68,81
|% 31,19
|109.420
|49.601
|178.832
|557
|557
|% 100
|161.778
|159.021
|% 90
|Altıntaş
|% 73,93
|% 26,07
|7.704
|2.717
|12.365
|51
|51
|% 100
|10.680
|10.421
|% 86
|Aslanapa
|% 86,32
|% 13,68
|5.937
|941
|7.661
|39
|39
|% 100
|7.039
|6.878
|% 92
|Çavdarhisar
|% 71,84
|% 28,16
|3.429
|1.344
|5.657
|31
|31
|% 100
|4.919
|4.773
|% 87
|Domaniç
|% 67,83
|% 32,17
|7.113
|3.374
|12.082
|53
|53
|% 100
|10.800
|10.487
|% 89
|Dumlupınar
|% 69,03
|% 30,97
|1.326
|595
|2.374
|14
|14
|% 100
|1.967
|1.921
|% 83
|Emet
|% 73,61
|% 26,39
|10.311
|3.697
|16.014
|71
|71
|% 100
|14.304
|14.008
|% 89
|Gediz
|% 68,22
|% 31,78
|22.686
|10.570
|38.033
|144
|144
|% 100
|34.003
|33.256
|% 89
|Hisarcık
|% 75,1
|% 24,9
|6.477
|2.148
|10.037
|43
|43
|% 100
|8.847
|8.625
|% 88
|Pazarlar
|% 74,09
|% 25,91
|2.674
|935
|4.252
|20
|20
|% 100
|3.713
|3.609
|% 87
|Simav
|% 69,6
|% 30,4
|30.732
|13.423
|50.342
|193
|193
|% 100
|45.261
|44.155
|% 90
|Şaphane
|% 69,22
|% 30,78
|3.032
|1.348
|5.230
|25
|25
|% 100
|4.530
|4.380
|% 87
|Tavşanlı
|% 71,74
|% 28,26
|50.196
|19.769
|78.149
|274
|274
|% 100
|71.460
|69.965
|% 91