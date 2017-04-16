Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 70,34% 29,66258.876109.157421.0281.5151.501% 99375.636368.033% 90Merkez% 68,84% 31,16109.52349.572178.832557557% 100161.817159.095% 90Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kütahya% 70,34% 29,66258.876109.157421.0281.5151.501% 99375.636368.033% 90
Merkez% 68,84% 31,16109.52349.572178.832557557% 100161.817159.095% 90
Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.71712.3655151% 10010.68010.421% 86
Aslanapa% 86,32% 13,685.9379417.6613939% 1007.0246.878% 92
Çavdarhisar% 72,39% 27,613.4291.3085.6573131% 1004.8634.737% 86
Domaniç% 67,83% 32,177.1133.37412.0825353% 10010.80010.487% 89
Dumlupınar% 69,03% 30,971.3265952.3741414% 1001.9671.921% 83
Emet% 73,61% 26,3910.3113.69716.0147171% 10014.30414.008% 89
Gediz% 68,54% 31,4620.7039.50138.033144131% 9130.87730.204% 89
Hisarcık% 75,1% 24,96.4772.14810.0374343% 1008.8478.625% 88
Pazarlar% 74,09% 25,912.6749354.2522020% 1003.7113.609% 87
Simav% 69,66% 30,3430.45313.26650.342193192% 9944.80943.719% 90
Şaphane% 69,22% 30,783.0321.3485.2302525% 1004.5254.380% 87
Tavşanlı% 71,76% 28,2450.19419.75578.149274274% 10071.41269.949% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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