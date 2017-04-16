Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 70,37% 29,63254.857107.294421.0281.5151.478% 98369.595362.151% 90Merkez% 68,93% 31,07109.22749.224178.832557555% 100161.167158.451% 90Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kütahya
|% 70,37
|% 29,63
|254.857
|107.294
|421.028
|1.515
|1.478
|% 98
|369.595
|362.151
|% 90
|Merkez
|% 68,93
|% 31,07
|109.227
|49.224
|178.832
|557
|555
|% 100
|161.167
|158.451
|% 90
|Altıntaş
|% 73,93
|% 26,07
|7.704
|2.717
|12.365
|51
|51
|% 100
|10.678
|10.421
|% 86
|Aslanapa
|% 86,32
|% 13,68
|5.937
|941
|7.661
|39
|39
|% 100
|7.024
|6.878
|% 92
|Çavdarhisar
|% 72,29
|% 27,71
|3.386
|1.298
|5.657
|31
|30
|% 97
|4.809
|4.684
|% 86
|Domaniç
|% 67,83
|% 32,17
|7.113
|3.374
|12.082
|53
|53
|% 100
|10.801
|10.487
|% 89
|Dumlupınar
|% 68,88
|% 31,12
|1.308
|591
|2.374
|14
|14
|% 100
|1.939
|1.899
|% 82
|Emet
|% 73,61
|% 26,39
|10.311
|3.697
|16.014
|71
|71
|% 100
|14.293
|14.008
|% 89
|Gediz
|% 68,8
|% 31,2
|18.699
|8.478
|38.033
|144
|120
|% 83
|27.775
|27.177
|% 89
|Hisarcık
|% 74,07
|% 25,93
|5.304
|1.857
|10.037
|43
|38
|% 88
|7.350
|7.161
|% 88
|Pazarlar
|% 74,09
|% 25,91
|2.674
|935
|4.252
|20
|20
|% 100
|3.711
|3.609
|% 87
|Simav
|% 69,64
|% 30,36
|30.024
|13.092
|50.342
|193
|190
|% 98
|44.182
|43.116
|% 90
|Şaphane
|% 69,22
|% 30,78
|3.032
|1.348
|5.230
|25
|25
|% 100
|4.525
|4.380
|% 87
|Tavşanlı
|% 71,75
|% 28,25
|50.138
|19.742
|78.149
|274
|272
|% 99
|71.341
|69.880
|% 91