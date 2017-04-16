Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 70,37% 29,63254.857107.294421.0281.5151.478% 98369.595362.151% 90Merkez% 68,93% 31,07109.22749.224178.832557555% 100161.167158.451% 90Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kütahya% 70,37% 29,63254.857107.294421.0281.5151.478% 98369.595362.151% 90
Merkez% 68,93% 31,07109.22749.224178.832557555% 100161.167158.451% 90
Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.71712.3655151% 10010.67810.421% 86
Aslanapa% 86,32% 13,685.9379417.6613939% 1007.0246.878% 92
Çavdarhisar% 72,29% 27,713.3861.2985.6573130% 974.8094.684% 86
Domaniç% 67,83% 32,177.1133.37412.0825353% 10010.80110.487% 89
Dumlupınar% 68,88% 31,121.3085912.3741414% 1001.9391.899% 82
Emet% 73,61% 26,3910.3113.69716.0147171% 10014.29314.008% 89
Gediz% 68,8% 31,218.6998.47838.033144120% 8327.77527.177% 89
Hisarcık% 74,07% 25,935.3041.85710.0374338% 887.3507.161% 88
Pazarlar% 74,09% 25,912.6749354.2522020% 1003.7113.609% 87
Simav% 69,64% 30,3630.02413.09250.342193190% 9844.18243.116% 90
Şaphane% 69,22% 30,783.0321.3485.2302525% 1004.5254.380% 87
Tavşanlı% 71,75% 28,2550.13819.74278.149274272% 9971.34169.880% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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