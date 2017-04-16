Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 70,34% 29,66245.374103.478421.0281.5151.423% 94355.969348.852% 90Merkez% 69,04% 30,96107.36848.140178.832557543% 97158.174155.508% 90Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kütahya
|% 70,34
|% 29,66
|245.374
|103.478
|421.028
|1.515
|1.423
|% 94
|355.969
|348.852
|% 90
|Merkez
|% 69,04
|% 30,96
|107.368
|48.140
|178.832
|557
|543
|% 97
|158.174
|155.508
|% 90
|Altıntaş
|% 73,93
|% 26,07
|7.704
|2.717
|12.365
|51
|51
|% 100
|10.678
|10.421
|% 86
|Aslanapa
|% 86,32
|% 13,68
|5.937
|941
|7.661
|39
|39
|% 100
|7.024
|6.878
|% 92
|Çavdarhisar
|% 72,03
|% 27,97
|2.737
|1.063
|5.657
|31
|26
|% 84
|3.903
|3.800
|% 86
|Domaniç
|% 66,85
|% 33,15
|6.236
|3.092
|12.082
|53
|46
|% 87
|9.607
|9.328
|% 89
|Dumlupınar
|% 68,88
|% 31,12
|1.308
|591
|2.374
|14
|14
|% 100
|1.939
|1.899
|% 82
|Emet
|% 73,49
|% 26,51
|10.138
|3.657
|16.014
|71
|70
|% 99
|14.074
|13.795
|% 90
|Gediz
|% 68,25
|% 31,75
|16.125
|7.503
|38.033
|144
|107
|% 74
|24.158
|23.628
|% 89
|Hisarcık
|% 75,01
|% 24,99
|4.575
|1.524
|10.037
|43
|34
|% 79
|6.251
|6.099
|% 88
|Pazarlar
|% 74,09
|% 25,91
|2.674
|935
|4.252
|20
|20
|% 100
|3.700
|3.609
|% 87
|Simav
|% 69,4
|% 30,6
|28.982
|12.778
|50.342
|193
|185
|% 96
|42.794
|41.760
|% 90
|Şaphane
|% 69,22
|% 30,78
|3.032
|1.348
|5.230
|25
|25
|% 100
|4.525
|4.380
|% 87
|Tavşanlı
|% 71,68
|% 28,32
|48.558
|19.189
|78.149
|274
|263
|% 96
|69.142
|67.747
|% 91