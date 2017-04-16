Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 70,34% 29,66245.374103.478421.0281.5151.423% 94355.969348.852% 90Merkez% 69,04% 30,96107.36848.140178.832557543% 97158.174155.508% 90Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kütahya% 70,34% 29,66245.374103.478421.0281.5151.423% 94355.969348.852% 90
Merkez% 69,04% 30,96107.36848.140178.832557543% 97158.174155.508% 90
Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.71712.3655151% 10010.67810.421% 86
Aslanapa% 86,32% 13,685.9379417.6613939% 1007.0246.878% 92
Çavdarhisar% 72,03% 27,972.7371.0635.6573126% 843.9033.800% 86
Domaniç% 66,85% 33,156.2363.09212.0825346% 879.6079.328% 89
Dumlupınar% 68,88% 31,121.3085912.3741414% 1001.9391.899% 82
Emet% 73,49% 26,5110.1383.65716.0147170% 9914.07413.795% 90
Gediz% 68,25% 31,7516.1257.50338.033144107% 7424.15823.628% 89
Hisarcık% 75,01% 24,994.5751.52410.0374334% 796.2516.099% 88
Pazarlar% 74,09% 25,912.6749354.2522020% 1003.7003.609% 87
Simav% 69,4% 30,628.98212.77850.342193185% 9642.79441.760% 90
Şaphane% 69,22% 30,783.0321.3485.2302525% 1004.5254.380% 87
Tavşanlı% 71,68% 28,3248.55819.18978.149274263% 9669.14267.747% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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