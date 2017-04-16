Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 70,33% 29,67223.22094.172421.0281.5151.307% 86323.905317.392% 90Merkez% 69,18% 30,8294.38642.058178.832557483% 87138.775136.444% 90Altıntaş% 73,93% 26,077.7052.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kütahya
|% 70,33
|% 29,67
|223.220
|94.172
|421.028
|1.515
|1.307
|% 86
|323.905
|317.392
|% 90
|Merkez
|% 69,18
|% 30,82
|94.386
|42.058
|178.832
|557
|483
|% 87
|138.775
|136.444
|% 90
|Altıntaş
|% 73,93
|% 26,07
|7.705
|2.717
|12.365
|51
|51
|% 100
|10.679
|10.422
|% 86
|Aslanapa
|% 86,32
|% 13,68
|5.937
|941
|7.661
|39
|39
|% 100
|7.024
|6.878
|% 92
|Çavdarhisar
|% 75,2
|% 24,8
|2.474
|816
|5.657
|31
|24
|% 77
|3.384
|3.290
|% 87
|Domaniç
|% 65,5
|% 34,5
|5.411
|2.850
|12.082
|53
|41
|% 77
|8.512
|8.261
|% 89
|Dumlupınar
|% 68,88
|% 31,12
|1.308
|591
|2.374
|14
|14
|% 100
|1.939
|1.899
|% 82
|Emet
|% 73,13
|% 26,87
|9.451
|3.473
|16.014
|71
|65
|% 92
|13.186
|12.924
|% 90
|Gediz
|% 68,54
|% 31,46
|14.284
|6.555
|38.033
|144
|96
|% 67
|21.325
|20.839
|% 90
|Hisarcık
|% 73,85
|% 26,15
|3.694
|1.308
|10.037
|43
|29
|% 67
|5.128
|5.002
|% 88
|Pazarlar
|% 74,09
|% 25,91
|2.674
|935
|4.252
|20
|20
|% 100
|3.700
|3.609
|% 87
|Simav
|% 68,69
|% 31,31
|26.276
|11.975
|50.342
|193
|171
|% 89
|39.204
|38.251
|% 89
|Şaphane
|% 69,22
|% 30,78
|3.032
|1.348
|5.230
|25
|25
|% 100
|4.525
|4.380
|% 87
|Tavşanlı
|% 71,46
|% 28,54
|46.588
|18.605
|78.149
|274
|249
|% 91
|66.524
|65.193
|% 91