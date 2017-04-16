Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 70,33% 29,67223.22094.172421.0281.5151.307% 86323.905317.392% 90Merkez% 69,18% 30,8294.38642.058178.832557483% 87138.775136.444% 90Altıntaş% 73,93% 26,077.7052.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kütahya% 70,33% 29,67223.22094.172421.0281.5151.307% 86323.905317.392% 90
Merkez% 69,18% 30,8294.38642.058178.832557483% 87138.775136.444% 90
Altıntaş% 73,93% 26,077.7052.71712.3655151% 10010.67910.422% 86
Aslanapa% 86,32% 13,685.9379417.6613939% 1007.0246.878% 92
Çavdarhisar% 75,2% 24,82.4748165.6573124% 773.3843.290% 87
Domaniç% 65,5% 34,55.4112.85012.0825341% 778.5128.261% 89
Dumlupınar% 68,88% 31,121.3085912.3741414% 1001.9391.899% 82
Emet% 73,13% 26,879.4513.47316.0147165% 9213.18612.924% 90
Gediz% 68,54% 31,4614.2846.55538.03314496% 6721.32520.839% 90
Hisarcık% 73,85% 26,153.6941.30810.0374329% 675.1285.002% 88
Pazarlar% 74,09% 25,912.6749354.2522020% 1003.7003.609% 87
Simav% 68,69% 31,3126.27611.97550.342193171% 8939.20438.251% 89
Şaphane% 69,22% 30,783.0321.3485.2302525% 1004.5254.380% 87
Tavşanlı% 71,46% 28,5446.58818.60578.149274249% 9166.52465.193% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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