Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 73,46% 26,5487.01631.441421.0281.515604% 40120.888118.457% 90Merkez% 73,35% 26,6526.6889.698178.832557173% 3136.96936.386% 91Altıntaş% 74,49% 25,517.5252.57712.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kütahya
|% 73,46
|% 26,54
|87.016
|31.441
|421.028
|1.515
|604
|% 40
|120.888
|118.457
|% 90
|Merkez
|% 73,35
|% 26,65
|26.688
|9.698
|178.832
|557
|173
|% 31
|36.969
|36.386
|% 91
|Altıntaş
|% 74,49
|% 25,51
|7.525
|2.577
|12.365
|51
|50
|% 98
|10.341
|10.102
|% 86
|Aslanapa
|% 88,97
|% 11,03
|2.347
|291
|7.661
|39
|19
|% 49
|2.688
|2.638
|% 93
|Çavdarhisar
|% 72,72
|% 27,28
|1.325
|497
|5.657
|31
|14
|% 45
|1.864
|1.822
|% 88
|Domaniç
|% 64,99
|% 35,01
|2.326
|1.253
|12.082
|53
|18
|% 34
|3.649
|3.579
|% 89
|Dumlupınar
|% 63,05
|% 36,95
|621
|364
|2.374
|14
|7
|% 50
|1.010
|985
|% 78
|Emet
|% 77,57
|% 22,43
|3.985
|1.152
|16.014
|71
|32
|% 45
|5.248
|5.137
|% 88
|Gediz
|% 73,97
|% 26,03
|4.816
|1.695
|38.033
|144
|38
|% 26
|6.638
|6.511
|% 89
|Hisarcık
|% 84,4
|% 15,6
|936
|173
|10.037
|43
|8
|% 19
|1.137
|1.109
|% 90
|Pazarlar
|% 71,65
|% 28,35
|1.956
|774
|4.252
|20
|17
|% 85
|2.800
|2.730
|% 86
|Simav
|% 75,82
|% 24,18
|9.046
|2.885
|50.342
|193
|73
|% 38
|12.197
|11.931
|% 90
|Şaphane
|% 69,22
|% 30,78
|3.032
|1.348
|5.230
|25
|25
|% 100
|4.525
|4.380
|% 87
|Tavşanlı
|% 71,96
|% 28,04
|22.413
|8.734
|78.149
|274
|130
|% 47
|31.822
|31.147
|% 91