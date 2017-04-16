Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 73,46% 26,5487.01631.441421.0281.515604% 40120.888118.457% 90Merkez% 73,35% 26,6526.6889.698178.832557173% 3136.96936.386% 91Altıntaş% 74,49% 25,517.5252.57712.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kütahya% 73,46% 26,5487.01631.441421.0281.515604% 40120.888118.457% 90
Merkez% 73,35% 26,6526.6889.698178.832557173% 3136.96936.386% 91
Altıntaş% 74,49% 25,517.5252.57712.3655150% 9810.34110.102% 86
Aslanapa% 88,97% 11,032.3472917.6613919% 492.6882.638% 93
Çavdarhisar% 72,72% 27,281.3254975.6573114% 451.8641.822% 88
Domaniç% 64,99% 35,012.3261.25312.0825318% 343.6493.579% 89
Dumlupınar% 63,05% 36,956213642.374147% 501.010985% 78
Emet% 77,57% 22,433.9851.15216.0147132% 455.2485.137% 88
Gediz% 73,97% 26,034.8161.69538.03314438% 266.6386.511% 89
Hisarcık% 84,4% 15,693617310.037438% 191.1371.109% 90
Pazarlar% 71,65% 28,351.9567744.2522017% 852.8002.730% 86
Simav% 75,82% 24,189.0462.88550.34219373% 3812.19711.931% 90
Şaphane% 69,22% 30,783.0321.3485.2302525% 1004.5254.380% 87
Tavşanlı% 71,96% 28,0422.4138.73478.149274130% 4731.82231.147% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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