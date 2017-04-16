Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 78,1% 21,930.1358.451421.0281.515271% 1839.38738.586% 91Merkez% 80,16% 19,849.0992.252178.83255782% 1511.55311.351% 92Altıntaş% 78,59% 21,414.2651.16212.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kütahya% 78,1% 21,930.1358.451421.0281.515271% 1839.38738.586% 91
Merkez% 80,16% 19,849.0992.252178.83255782% 1511.55311.351% 92
Altıntaş% 78,59% 21,414.2651.16212.3655132% 635.5375.427% 89
Aslanapa% 85,68% 14,32371627.661394% 10448433% 90
Çavdarhisar% 70,93% 29,075442235.657316% 19784767% 86
Domaniç% 81,79% 18,2148510812.082535% 9607593% 92
Dumlupınar% 77,91% 22,09201572.374143% 21263258% 85
Emet% 85,09% 14,911.09019116.0147114% 201.2961.281% 85
Gediz% 79,45% 20,552.16556038.03314418% 122.7682.725% 89
Hisarcık% 91,96% 8,042632310.037432% 5296286% 86
Pazarlar% 77,3% 22,71.0863194.2522010% 501.4491.405% 84
Simav% 82,7% 17,32.46651650.34219332% 173.0642.982% 91
Şaphane% 78,89% 21,111.7534695.2302515% 602.2752.222% 92
Tavşanlı% 71,67% 28,336.3472.50978.14927448% 189.0478.856% 92
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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