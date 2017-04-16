Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 78,1% 21,930.1358.451421.0281.515271% 1839.38738.586% 91Merkez% 80,16% 19,849.0992.252178.83255782% 1511.55311.351% 92Altıntaş% 78,59% 21,414.2651.16212.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kütahya
|% 78,1
|% 21,9
|30.135
|8.451
|421.028
|1.515
|271
|% 18
|39.387
|38.586
|% 91
|Merkez
|% 80,16
|% 19,84
|9.099
|2.252
|178.832
|557
|82
|% 15
|11.553
|11.351
|% 92
|Altıntaş
|% 78,59
|% 21,41
|4.265
|1.162
|12.365
|51
|32
|% 63
|5.537
|5.427
|% 89
|Aslanapa
|% 85,68
|% 14,32
|371
|62
|7.661
|39
|4
|% 10
|448
|433
|% 90
|Çavdarhisar
|% 70,93
|% 29,07
|544
|223
|5.657
|31
|6
|% 19
|784
|767
|% 86
|Domaniç
|% 81,79
|% 18,21
|485
|108
|12.082
|53
|5
|% 9
|607
|593
|% 92
|Dumlupınar
|% 77,91
|% 22,09
|201
|57
|2.374
|14
|3
|% 21
|263
|258
|% 85
|Emet
|% 85,09
|% 14,91
|1.090
|191
|16.014
|71
|14
|% 20
|1.296
|1.281
|% 85
|Gediz
|% 79,45
|% 20,55
|2.165
|560
|38.033
|144
|18
|% 12
|2.768
|2.725
|% 89
|Hisarcık
|% 91,96
|% 8,04
|263
|23
|10.037
|43
|2
|% 5
|296
|286
|% 86
|Pazarlar
|% 77,3
|% 22,7
|1.086
|319
|4.252
|20
|10
|% 50
|1.449
|1.405
|% 84
|Simav
|% 82,7
|% 17,3
|2.466
|516
|50.342
|193
|32
|% 17
|3.064
|2.982
|% 91
|Şaphane
|% 78,89
|% 21,11
|1.753
|469
|5.230
|25
|15
|% 60
|2.275
|2.222
|% 92
|Tavşanlı
|% 71,67
|% 28,33
|6.347
|2.509
|78.149
|274
|48
|% 18
|9.047
|8.856
|% 92