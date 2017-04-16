Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 84,46% 15,542.435448421.0281.51541% 32.9452.883% 91Merkez% 89,25% 10,7576492178.83255711% 2866856% 98Altıntaş% 83,38% 16,6259711912.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kütahya% 84,46% 15,542.435448421.0281.51541% 32.9452.883% 91
Merkez% 89,25% 10,7576492178.83255711% 2866856% 98
Altıntaş% 83,38% 16,6259711912.365519% 18734716% 96
Aslanapa% 0% 0007.661390% 000% 0
Çavdarhisar% 67,39% 32,6131155.657311% 34646% 87
Domaniç% 0% 00012.082530% 000% 0
Dumlupınar% 90,36% 9,647582.374141% 78683% 88
Emet% 66,24% 33,761045316.014712% 3158157% 46
Gediz% 94,06% 5,9495638.0331442% 1103101% 99
Hisarcık% 0% 00010.037430% 000% 0
Pazarlar% 0% 0004.252200% 000% 0
Simav% 87,18% 12,823745550.3421938% 4446429% 96
Şaphane% 0% 0005.230250% 000% 0
Tavşanlı% 79,8% 20,239510078.1492747% 3506495% 95
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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