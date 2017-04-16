Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 84,46% 15,542.435448421.0281.51541% 32.9452.883% 91Merkez% 89,25% 10,7576492178.83255711% 2866856% 98Altıntaş% 83,38% 16,6259711912.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kütahya
|% 84,46
|% 15,54
|2.435
|448
|421.028
|1.515
|41
|% 3
|2.945
|2.883
|% 91
|Merkez
|% 89,25
|% 10,75
|764
|92
|178.832
|557
|11
|% 2
|866
|856
|% 98
|Altıntaş
|% 83,38
|% 16,62
|597
|119
|12.365
|51
|9
|% 18
|734
|716
|% 96
|Aslanapa
|% 0
|% 0
|0
|0
|7.661
|39
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çavdarhisar
|% 67,39
|% 32,61
|31
|15
|5.657
|31
|1
|% 3
|46
|46
|% 87
|Domaniç
|% 0
|% 0
|0
|0
|12.082
|53
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Dumlupınar
|% 90,36
|% 9,64
|75
|8
|2.374
|14
|1
|% 7
|86
|83
|% 88
|Emet
|% 66,24
|% 33,76
|104
|53
|16.014
|71
|2
|% 3
|158
|157
|% 46
|Gediz
|% 94,06
|% 5,94
|95
|6
|38.033
|144
|2
|% 1
|103
|101
|% 99
|Hisarcık
|% 0
|% 0
|0
|0
|10.037
|43
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Pazarlar
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.252
|20
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Simav
|% 87,18
|% 12,82
|374
|55
|50.342
|193
|8
|% 4
|446
|429
|% 96
|Şaphane
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.230
|25
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Tavşanlı
|% 79,8
|% 20,2
|395
|100
|78.149
|274
|7
|% 3
|506
|495
|% 95