Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 72,89% 27,11928.332345.2271.475.5974.2874.285% 1001.298.3411.273.559% 88Ahırlı% 70,22% 29,782.0148543.4681818% 1002.9692.868% 86Akören% 77% 232.9738884.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Konya% 72,89% 27,11928.332345.2271.475.5974.2874.285% 1001.298.3411.273.559% 88
Ahırlı% 70,22% 29,782.0148543.4681818% 1002.9692.868% 86
Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.9423.861% 85
Akşehir% 58,95% 41,0534.28023.86970.043206206% 10059.49458.149% 85
Altınekin% 86,73% 13,277.6521.1719.6114343% 1008.9338.823% 93
Beyşehir% 71,13% 28,8731.21812.66852.207168166% 9945.61343.886% 88
Bozkır% 72,76% 27,2411.8734.44419.5378080% 10016.77616.317% 86
Cihanbeyli% 60,48% 39,5216.73010.93336.505129129% 10028.18227.663% 77
Çeltik% 70,2% 29,84.0371.7147.0922424% 1005.8585.751% 83
Çumra% 79,13% 20,8731.8338.39445.293146146% 10041.01640.227% 91
Derbent% 68,85% 31,152.0299183.3301616% 1003.0332.947% 91
Derebucak% 70,85% 29,152.6571.0935.2441919% 1003.8933.750% 74
Doğanhisar% 64,11% 35,897.1063.97813.4344444% 10011.66811.084% 87
Emirgazi% 62,82% 37,182.8961.7145.7062323% 1004.7364.610% 83
Ereğli% 52,84% 47,1645.07940.240101.134290290% 10086.99085.319% 86
Güneysınır% 89,51% 10,495.6096576.7722727% 1006.3706.266% 94
Hadim% 74,32% 25,685.7571.9899.0474444% 1007.9367.746% 88
Halkapınar% 73,75% 26,252.0517303.2501919% 1002.8472.781% 88
Hüyük% 63,36% 36,646.6643.85412.4684141% 10010.80610.518% 87
Ilgın% 66,43% 33,5722.98211.61240.708132132% 10035.55734.594% 87
Kadınhanı% 81,23% 18,7715.5913.60221.5129090% 10019.45719.193% 90
Karapınar% 64,93% 35,0718.69310.09833.2799999% 10029.25928.791% 88
Karatay% 84,66% 15,34149.57827.106200.330527527% 100179.403176.684% 90
Kulu% 68,96% 31,0416.4187.39134.472113113% 10024.29823.809% 70
Meram% 79,79% 20,21164.29741.621231.091607607% 100209.251205.918% 91
Sarayönü% 81,51% 18,4913.3723.03418.6236161% 10016.69516.406% 90
Selçuklu% 72,98% 27,02264.82898.052412.0041.0381.038% 100368.748362.880% 90
Seydişehir% 59,29% 40,7124.46316.79847.446152152% 10042.58841.261% 90
Taşkent% 73,51% 26,492.8701.0344.6091818% 1004.0073.904% 87
Tuzlukçu% 57,71% 42,292.4371.7865.2192121% 1004.3704.223% 84
Yalıhüyük% 80,26% 19,748091991.28966% 1001.0301.008% 80
Yunak% 77,39% 22,619.5362.78616.2206868% 10012.61612.322% 78

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Halkapınar, Güneysınır, Seydişehir, Doğanhisar, Cihanbeyli, Altınekin, Derebucak, Yalıhüyük, Karapınar, Kadınhanı
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